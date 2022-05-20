16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре объединят детский сад и школу Молодежь Самарской области встретилась с Героем РФ Владимиром Шамановым Егор Крид, праздничное шествие, "Ночь музеев": "Российская студенческая весна" в Самаре устанавливает рекорды В день закрытия фестиваля "Российская студенческая весна" в Самаре усилят работу общественного транспорта Лекции "Государство для молодой семьи" от ЗАГСа Самарской области посетило более 6500 человек

Общество

Лекции "Государство для молодой семьи" от ЗАГСа Самарской области посетило более 6500 человек

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С целью повышения статуса семьи и брака и укрепления семейных ценностей среди молодых семей и будущих молодоженов в регионе Управлением записи актов гражданского состояния Самарской области с 2015 года проводятся лекции для будущих молодоженов. На сегодняшний день их посетили более 6500 человек.

Целевая аудитория - будущие молодожены, подавшие заявление на государственную регистрацию заключения брака, пары, состоящие в зарегистрированном браке не более 10 лет, и пары, только планирующие государственную регистрацию заключения брака.

"Государство для молодой семьи!" - это цикл лекций, в рамках которых детально освещаются вопросы по всем мерам государственной социальной поддержки молодых семей, семей с детьми, действующим на территории Самарской области. Их проводят специалисты министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области и отделения Пенсионного Фонда России по Самарской области. Вторая часть лекций посвящена вопросам психологии семейной жизни, в которой участивуют ведущие практикующие семейные психологи региона.

Основные вопросы касаются мер поддержки, а также коммуникаций: механизмов выхода из конфликтных ситуаций, вопросов построения границ в семье, умения правильно слышать партнера и др.

Принять участие в лекциях можно как очно, так и online: они будут транслироваться на площадке webinar.ru.

С графиком лекций, а также ссылками на трансляции можно ознакомиться на сайте ГБУ СО "ЗАГС - РЕГИОН" и в социальных сетях учреждения. Ближайшие лекции состоятся 21 и 28 мая в 12:00 во Дворце бракосочетания на ул. Молодогвардейская, 238.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

Евгений Файвишевский 14 апреля 2022 00:59 Бумажные кассовые чеки: требовать или нет

проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки

Костин Михаил 07 апреля 2022 10:37 В Самарской области из-за паводка закрыты низководные мосты

Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...

Анна Шевчук 07 апреля 2022 06:53 В Самарской области из-за паводка закрыты низководные мосты

Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела

SM TV 18 марта 2022 14:07 Жители 5-й просеки не одобрили строительство новых высоток

Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !

Фото на сайте

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В Самаре на площади Куйбышева прошли парад в честь Дня Победы и шествие "Бессмертного полка"

В Самаре на площади Куйбышева прошли парад в честь Дня Победы и шествие "Бессмертного полка"

Школа "Преодоление" к итоговой аттестации готова

Школа "Преодоление" к итоговой аттестации готова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5