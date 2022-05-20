Лекции "Государство для молодой семьи" от ЗАГСа Самарской области посетило более 6500 человек

С целью повышения статуса семьи и брака и укрепления семейных ценностей среди молодых семей и будущих молодоженов в регионе Управлением записи актов гражданского состояния Самарской области с 2015 года проводятся лекции для будущих молодоженов. На сегодняшний день их посетили более 6500 человек.
Целевая аудитория - будущие молодожены, подавшие заявление на государственную регистрацию заключения брака, пары, состоящие в зарегистрированном браке не более 10 лет, и пары, только планирующие государственную регистрацию заключения брака.
"Государство для молодой семьи!" - это цикл лекций, в рамках которых детально освещаются вопросы по всем мерам государственной социальной поддержки молодых семей, семей с детьми, действующим на территории Самарской области. Их проводят специалисты министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области и отделения Пенсионного Фонда России по Самарской области. Вторая часть лекций посвящена вопросам психологии семейной жизни, в которой участивуют ведущие практикующие семейные психологи региона.
Основные вопросы касаются мер поддержки, а также коммуникаций: механизмов выхода из конфликтных ситуаций, вопросов построения границ в семье, умения правильно слышать партнера и др.
Принять участие в лекциях можно как очно, так и online: они будут транслироваться на площадке webinar.ru.
С графиком лекций, а также ссылками на трансляции можно ознакомиться на сайте ГБУ СО "ЗАГС - РЕГИОН" и в социальных сетях учреждения. Ближайшие лекции состоятся 21 и 28 мая в 12:00 во Дворце бракосочетания на ул. Молодогвардейская, 238.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !