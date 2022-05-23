В Ледовом Дворце состоится закрытие XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна"

В понедельник, 23 мая, в Ледовом Дворце спорта на ул. Молодогвардейской, 222 состоится церемония закрытия юбилейного XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна".
Для удобства горожан и гостей Самары будет усилена работа общественного транспорта: по окончании мероприятия к ООТ "Дворец спорта и цирк" к 21:30 будут поданы автобусы маршрутов №№ 1, 24, 34, 37, 41, 47, 50, 67.
Добраться до Ледового дворца спорта зрители смогут на общественном транспорте следующих видов и маршрутов:
- с ул. Галактионовской - на автобусах №24, работающих на льготном маршруте - до ООТ "Дворец спорта и цирк";
- с ул. Самарской - на автобусах №№ 2, 23, 41, 47, 50, работающих на льготных маршрутах, и коммерческих маршрутах №№ 46 и 297 - до ООТ "Площадь сельского хозяйства";
- с Волжского проспекта - на автобусах №61, работающих по льготному маршруту, или коммерческих автобусах маршрутов №№ 207, 247, 261 - до ООТ "Кинотеатр "Волна".
При этом на ул. Молодогвардейской в границах улиц Полевой и Маяковского до 23:59 23 мая будут работать эвакуаторы, так как остановка и стоянка на данном участке временно запрещены.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !