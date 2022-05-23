В Ледовом Дворце состоится закрытие XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна"

В понедельник, 23 мая, в Ледовом Дворце спорта на ул. Молодогвардейской, 222 состоится церемония закрытия юбилейного XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна".

Для удобства горожан и гостей Самары будет усилена работа общественного транспорта: по окончании мероприятия к ООТ "Дворец спорта и цирк" к 21:30 будут поданы автобусы маршрутов №№ 1, 24, 34, 37, 41, 47, 50, 67.

Добраться до Ледового дворца спорта зрители смогут на общественном транспорте следующих видов и маршрутов:

- с ул. Галактионовской - на автобусах №24, работающих на льготном маршруте - до ООТ "Дворец спорта и цирк";

- с ул. Самарской - на автобусах №№ 2, 23, 41, 47, 50, работающих на льготных маршрутах, и коммерческих маршрутах №№ 46 и 297 - до ООТ "Площадь сельского хозяйства";

- с Волжского проспекта - на автобусах №61, работающих по льготному маршруту, или коммерческих автобусах маршрутов №№ 207, 247, 261 - до ООТ "Кинотеатр "Волна".

При этом на ул. Молодогвардейской в границах улиц Полевой и Маяковского до 23:59 23 мая будут работать эвакуаторы, так как остановка и стоянка на данном участке временно запрещены.