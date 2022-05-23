Трансляцию церемонии закрытия Студвесны можно посмотреть в фестивальном городке

23 мая в СКК "Дворец Спорта" состоится Гала-концерт, посвященный закрытию юбилейного XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна". Главная площадка и сцена финала будут полностью переданы конкурсантам - представителям официальных делегаций из 85 регионов России и стран ближнего зарубежья - это почти 5000 участников.

Начало мероприятия запланировано на 20:00. Сбор команд в зале будет организован заблаговременно.

Жители и гости региона смогут увидеть трансляцию торжественной церемонии закрытия в "Фестивальном городке". Все желающие смогут посмотреть праздничный концерт, посвященный финалу грандиозного события, на большом экране, расположенном на площади имени Куйбышева, а также на хореографической и музыкальной сценах 2-й очереди самарской набережной.

Вход в "Фестивальный городок" свободный. Начало трансляции - 20:00 часов.

Смотреть трансляцию официальной части церемонии закрытия 23 мая с 20:00 можно и на телеканалах "Россия-24" и "Самара-24", в социальных сетях в группах "Российская студенческая весна" (https://vk.com/studvesnarsm), "Молодежь Самарской области" (https://vk.com/mso63), "Самарская область" (https://vk.com/samaroblast), "Российский Союз Молодежи" (https://vk.com/rsmofficial) и "Самарский союз молодежи" (https://vk.com/ssm_smr).

В течение всей фестивальной недели участники со всей страны проводили репетиции по конкурсным направлениям, выступали на конкурсных площадках, готовились к финальному дню. За весь период ими был пройден большой путь: выступления, оценки жюри, обсуждения, корректировки, мастер-классы, лекции. И все это не зря! Благодаря такой упорной и масштабной работе церемония закрытия "Российской студенческой весны" обещает быть невероятно яркой, эмоциональной и зрелищной. Так, во время Гала-концерта победители конкурсных номинаций представят лучшие номера фестиваля в 10 направлениях, заслужившие особое признание зрителей и экспертов.

Также в финальный день юбилейного фестиваля в УК "МТЛ Арена" с 10:00 до 12:10 и с 14:00 до 16:10 проходит церемония награждения участников "Студвесны". Гости и жители губернии могут наблюдать за церемонией на экранах "Фестивального городка".

Организаторы фестиваля напоминают о важности соблюдения комплекса профилактических мер для минимизации рисков распространения инфекций, в том числе COVID-19, а также прохождения своевременной ревакцинации. Элементарные меры предосторожности, такие как ношение масок, мытье рук и обработка антисептическими средствами, помогут сохранить здоровье.