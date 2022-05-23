Трансляцию церемонии закрытия Студвесны можно посмотреть в фестивальном городке

23 мая в СКК "Дворец Спорта" состоится Гала-концерт, посвященный закрытию юбилейного XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна". Главная площадка и сцена финала будут полностью переданы конкурсантам - представителям официальных делегаций из 85 регионов России и стран ближнего зарубежья - это почти 5000 участников.
Начало мероприятия запланировано на 20:00. Сбор команд в зале будет организован заблаговременно.
Жители и гости региона смогут увидеть трансляцию торжественной церемонии закрытия в "Фестивальном городке". Все желающие смогут посмотреть праздничный концерт, посвященный финалу грандиозного события, на большом экране, расположенном на площади имени Куйбышева, а также на хореографической и музыкальной сценах 2-й очереди самарской набережной.
Вход в "Фестивальный городок" свободный. Начало трансляции - 20:00 часов.
Смотреть трансляцию официальной части церемонии закрытия 23 мая с 20:00 можно и на телеканалах "Россия-24" и "Самара-24", в социальных сетях в группах "Российская студенческая весна" (https://vk.com/studvesnarsm), "Молодежь Самарской области" (https://vk.com/mso63), "Самарская область" (https://vk.com/samaroblast), "Российский Союз Молодежи" (https://vk.com/rsmofficial) и "Самарский союз молодежи" (https://vk.com/ssm_smr).
В течение всей фестивальной недели участники со всей страны проводили репетиции по конкурсным направлениям, выступали на конкурсных площадках, готовились к финальному дню. За весь период ими был пройден большой путь: выступления, оценки жюри, обсуждения, корректировки, мастер-классы, лекции. И все это не зря! Благодаря такой упорной и масштабной работе церемония закрытия "Российской студенческой весны" обещает быть невероятно яркой, эмоциональной и зрелищной. Так, во время Гала-концерта победители конкурсных номинаций представят лучшие номера фестиваля в 10 направлениях, заслужившие особое признание зрителей и экспертов.
Также в финальный день юбилейного фестиваля в УК "МТЛ Арена" с 10:00 до 12:10 и с 14:00 до 16:10 проходит церемония награждения участников "Студвесны". Гости и жители губернии могут наблюдать за церемонией на экранах "Фестивального городка".
Организаторы фестиваля напоминают о важности соблюдения комплекса профилактических мер для минимизации рисков распространения инфекций, в том числе COVID-19, а также прохождения своевременной ревакцинации. Элементарные меры предосторожности, такие как ношение масок, мытье рук и обработка антисептическими средствами, помогут сохранить здоровье.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !