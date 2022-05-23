16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области пройдет XXI Всероссийский форум "Здравница-2022" Трансляцию церемонии закрытия Студвесны можно посмотреть в фестивальном городке В Ледовом Дворце состоится закрытие XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" Из-за отравления кадетов будет уволен начальник тыла Самарского кадетского корпуса В ближайшие дни в Самарской области будет прохладно и дождливо

Общество

Трансляцию церемонии закрытия Студвесны можно посмотреть в фестивальном городке

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

23 мая в СКК "Дворец Спорта" состоится Гала-концерт, посвященный закрытию юбилейного XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна". Главная площадка и сцена финала будут полностью переданы конкурсантам - представителям официальных делегаций из 85 регионов России и стран ближнего зарубежья - это почти 5000 участников.

Начало мероприятия запланировано на 20:00. Сбор команд в зале будет организован заблаговременно.
Жители и гости региона смогут увидеть трансляцию торжественной церемонии закрытия в "Фестивальном городке". Все желающие смогут посмотреть праздничный концерт, посвященный финалу грандиозного события, на большом экране, расположенном на площади имени Куйбышева, а также на хореографической и музыкальной сценах 2-й очереди самарской набережной.

Вход в "Фестивальный городок" свободный. Начало трансляции - 20:00 часов.

Смотреть трансляцию официальной части церемонии закрытия 23 мая с 20:00 можно и на телеканалах "Россия-24" и "Самара-24", в социальных сетях в группах "Российская студенческая весна" (https://vk.com/studvesnarsm), "Молодежь Самарской области" (https://vk.com/mso63), "Самарская область" (https://vk.com/samaroblast), "Российский Союз Молодежи" (https://vk.com/rsmofficial) и "Самарский союз молодежи" (https://vk.com/ssm_smr).

В течение всей фестивальной недели участники со всей страны проводили репетиции по конкурсным направлениям, выступали на конкурсных площадках, готовились к финальному дню. За весь период ими был пройден большой путь: выступления, оценки жюри, обсуждения, корректировки, мастер-классы, лекции. И все это не зря! Благодаря такой упорной и масштабной работе церемония закрытия "Российской студенческой весны" обещает быть невероятно яркой, эмоциональной и зрелищной. Так, во время Гала-концерта победители конкурсных номинаций представят лучшие номера фестиваля в 10 направлениях, заслужившие особое признание зрителей и экспертов.

Также в финальный день юбилейного фестиваля в УК "МТЛ Арена" с 10:00 до 12:10 и с 14:00 до 16:10 проходит церемония награждения участников "Студвесны". Гости и жители губернии могут наблюдать за церемонией на экранах "Фестивального городка".

Организаторы фестиваля напоминают о важности соблюдения комплекса профилактических мер для минимизации рисков распространения инфекций, в том числе COVID-19, а также прохождения своевременной ревакцинации. Элементарные меры предосторожности, такие как ношение масок, мытье рук и обработка антисептическими средствами, помогут сохранить здоровье.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

Евгений Файвишевский 14 апреля 2022 00:59 Бумажные кассовые чеки: требовать или нет

проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки

Костин Михаил 07 апреля 2022 10:37 В Самарской области из-за паводка закрыты низководные мосты

Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...

Анна Шевчук 07 апреля 2022 06:53 В Самарской области из-за паводка закрыты низководные мосты

Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела

SM TV 18 марта 2022 14:07 Жители 5-й просеки не одобрили строительство новых высоток

Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !

Фото на сайте

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В Самаре на площади Куйбышева прошли парад в честь Дня Победы и шествие "Бессмертного полка"

В Самаре на площади Куйбышева прошли парад в честь Дня Победы и шествие "Бессмертного полка"

Школа "Преодоление" к итоговой аттестации готова

Школа "Преодоление" к итоговой аттестации готова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5