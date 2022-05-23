Самарец Павел Белкин стал сильнейшим борцом мира

Борцовская лига Поддубного - новое явление в мире спортивной борьбы. О ее создании было объявлено только в марте, а два месяца спустя прошел первый масштабный старт. Два дня схваток, пять дисциплин, сотни участников, в том чичсле победители и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы.
Лига Поддубного сумела удивить любителей борьбы. В программу соревнований вошли пять видов единоборств. Помимо олимпийских дисциплин борьбы, это еще и грэпплинг, и панкратион. В заявках оказались представители 10 стран - в Москву приехали представители Белоруссии, Казахстана, Монголии, Индии и других борцовских держав.
Самарский борец Павел Белкин (греко-римская борьба, 55 кг, победитель первенства Европы по греко-римской борьбе 2021 г.) подарил Самарской области такую ожидаемую, заслуженную и яркую победу: в финальном поединке Павел Белов выиграл у победителя чемпионата Европы, серебряного чемпиона мира Эмина Сефершаева со счетом 4:1 и получил золото лиги Поддубного.
Видео финала Павла доступно по ссылке.
"К сегодняшнему результату Павел и его тренеры шли долго. В борьбе вообще невозможно быстро добиться успеха: за год-два года чемпионов не вырастить. Новых рецептов успеха не придумали: создание современных условий плюс тренировки, тренировки, тренировки. Растить чемпионов у нас на Волге, в нашем регионе - основная задача нашей федерации, мы гордимся результатом Паши Белкина, самарской команды по другим борцовским дисциплинам. Ребятам помладше есть на кого равняться, поэтому впереди много работы как по спортивной части, так и по организационной! Мы нацелены на самые высокие достижения", - заявил президент Федерации спортивной борьбы Самарской области Александр Живайкин.
Итоговый результат спортсменов Самарской области на Лиге Поддубного (19-20 мая, Москва):
Павел Белкин (греко-римская борьба, 55 кг) 1 место;
Абу Гуданатов (грэпплинг ги, 92 кг) 2 место;
Расул Мамедбеков (грэпплинг ги, 77 кг) 1 место;
Кадиев Курбан (грэпплинг, 77 кг) 2 место;
Исупов Умар (грэпплинг ги, 84 кг) 3 место;
Терегулов Рамис (панкратион, 100+) 3 место.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!