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Олимпийские Спорт

Самарец Павел Белкин стал сильнейшим борцом мира

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Борцовская лига Поддубного - новое явление в мире спортивной борьбы. О ее создании было объявлено только в марте, а два месяца спустя прошел первый масштабный старт. Два дня схваток, пять дисциплин, сотни участников, в том чичсле победители и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы.

Лига Поддубного сумела удивить любителей борьбы. В программу соревнований вошли пять видов единоборств. Помимо олимпийских дисциплин борьбы, это еще и грэпплинг, и панкратион. В заявках оказались представители 10 стран - в Москву приехали представители Белоруссии, Казахстана, Монголии, Индии и других борцовских держав.

Самарский борец Павел Белкин (греко-римская борьба, 55 кг, победитель первенства Европы по греко-римской борьбе 2021 г.) подарил Самарской области такую ожидаемую, заслуженную и яркую победу: в финальном поединке Павел Белов выиграл у победителя чемпионата Европы, серебряного чемпиона мира Эмина Сефершаева со счетом 4:1 и получил золото лиги Поддубного.

Видео финала Павла доступно по ссылке.

"К сегодняшнему результату Павел и его тренеры шли долго. В борьбе вообще невозможно быстро добиться успеха: за год-два года чемпионов не вырастить. Новых рецептов успеха не придумали: создание современных условий плюс тренировки, тренировки, тренировки. Растить чемпионов у нас на Волге, в нашем регионе - основная задача нашей федерации, мы гордимся результатом Паши Белкина, самарской команды по другим борцовским дисциплинам. Ребятам помладше есть на кого равняться, поэтому впереди много работы как по спортивной части, так и по организационной! Мы нацелены на самые высокие достижения", - заявил президент Федерации спортивной борьбы Самарской области Александр Живайкин.

Итоговый результат спортсменов Самарской области на Лиге Поддубного (19-20 мая, Москва):

Павел Белкин (греко-римская борьба, 55 кг) 1 место;
Абу Гуданатов (грэпплинг ги, 92 кг) 2 место;
Расул Мамедбеков (грэпплинг ги, 77 кг) 1 место;
Кадиев Курбан (грэпплинг, 77 кг) 2 место;
Исупов Умар (грэпплинг ги, 84 кг) 3 место;
Терегулов Рамис (панкратион, 100+) 3 место.

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Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

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