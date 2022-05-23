В Самаре с 27 по 30 июня пройдет фестиваль "Денис Мацуев представляет: диалог поколений"

В Самарской филармонии с 27 по 30 июня запланирован музыкальный фестиваль "Денис Мацуев представляет: диалог поколений".

В числе участников проекта - представители российской исполнительской школы, лауреаты Международного конкурса им. П.И.Чайковского и российские лауреаты юношеских конкурсов.

В афише фестиваля - гала-концерты с симфоническим оркестром, камерные и джазовые выступления. Помимо музыкальной программы, планируется провести лекции и открытые репетиции.

Предполагается, что художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев также будет участвовать в концертах.

Подробная афиша появится позднее.