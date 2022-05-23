В баре "Вечно молодой" пройдет фестиваль "Весна в Самаре"

В субботу, 28 мая, в летнике бара "Вечно молодой" состоится музыкальный фестиваль "Весна в Самаре".
На одной сцене выступят группы из Самары, Казани и Москвы. Организатор фестиваля отмечает: "Публику ожидает восемь часов разной независимой музыки. Плюс "Нулевая комната" предлагает посетителям шоукейса чилл-зону с лайнапом электронной музыки".
В первой части выступят коллективы, отобранные локальными экспертами, а во второй — шоукейс независимой музыки от культового клуба Werk. Хедлайнер мероприятия — московская группа "Интурист".
"Шоукейс Сезон" запустился в 2021 г. и с тех пор проводит громкие музыкальные вечеринки с локальными группами из разных городов России. Название шоукейса обусловлено тем, что мероприятия проходят каждые три месяца.
Организацией и промоушеном мероприятий занимается сам автор проекта — поэт и музыкант Алексей Тилли. Он рассказал редакции, в чем заключался его замысел: "Основная идея была в том, чтобы продемонстрировать актуальный городской срез культуры. А главная миссия — дать возможность локальным группам разделить сцену с группами из других регионов". На вопрос о том, насколько нужны фестивали городу, Алексей ответил: "сегодня культура важна, как никогда".
Участие в фестивалях могут принимать все желающие музыкальные группы, сольные исполнители и электронные музыканты. Алексей выделил главное требование к музыкальным коллективам: "Группа или одиночный исполнитель — это не важно. Они просто должны играть интересную и честную музыку. Мне абсолютно не важен жанр: это может быть и фолк группа и нойз-рок коллектив. Главное, чтобы выполнялось требование, которое я отметил выше".
Исполнители обычно проходят через специальную отборочную программу от приглашенных экспертов: "Отбор групп осуществлялся через опенколл, все как у классического шоукейса. Заявки приходят не только из Самары, но из Ростова, Екатеринбурга и Москвы".
На последнем осеннем фестивале гости могли не только послушать разножанровую музыку, но и поучаствовать в других активностях, обмениваться книгами, растениями и виниловыми пластинками.
Стоимость билетов на фестиваль варьируется в пределах 500-700 рублей. Приобретать их нужно прямо на входе.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!