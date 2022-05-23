В баре "Вечно молодой" пройдет фестиваль "Весна в Самаре"

В субботу, 28 мая, в летнике бара "Вечно молодой" состоится музыкальный фестиваль "Весна в Самаре".

На одной сцене выступят группы из Самары, Казани и Москвы. Организатор фестиваля отмечает: "Публику ожидает восемь часов разной независимой музыки. Плюс "Нулевая комната" предлагает посетителям шоукейса чилл-зону с лайнапом электронной музыки".

В первой части выступят коллективы, отобранные локальными экспертами, а во второй — шоукейс независимой музыки от культового клуба Werk. Хедлайнер мероприятия — московская группа "Интурист".

"Шоукейс Сезон" запустился в 2021 г. и с тех пор проводит громкие музыкальные вечеринки с локальными группами из разных городов России. Название шоукейса обусловлено тем, что мероприятия проходят каждые три месяца.

Организацией и промоушеном мероприятий занимается сам автор проекта — поэт и музыкант Алексей Тилли. Он рассказал редакции, в чем заключался его замысел: "Основная идея была в том, чтобы продемонстрировать актуальный городской срез культуры. А главная миссия — дать возможность локальным группам разделить сцену с группами из других регионов". На вопрос о том, насколько нужны фестивали городу, Алексей ответил: "сегодня культура важна, как никогда".

Участие в фестивалях могут принимать все желающие музыкальные группы, сольные исполнители и электронные музыканты. Алексей выделил главное требование к музыкальным коллективам: "Группа или одиночный исполнитель — это не важно. Они просто должны играть интересную и честную музыку. Мне абсолютно не важен жанр: это может быть и фолк группа и нойз-рок коллектив. Главное, чтобы выполнялось требование, которое я отметил выше".

Исполнители обычно проходят через специальную отборочную программу от приглашенных экспертов: "Отбор групп осуществлялся через опенколл, все как у классического шоукейса. Заявки приходят не только из Самары, но из Ростова, Екатеринбурга и Москвы".

На последнем осеннем фестивале гости могли не только послушать разножанровую музыку, но и поучаствовать в других активностях, обмениваться книгами, растениями и виниловыми пластинками.

Стоимость билетов на фестиваль варьируется в пределах 500-700 рублей. Приобретать их нужно прямо на входе.