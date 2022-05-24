Энергетики "Т Плюс" приняли участие в Ночи музеев-2022

В рамках федерального движения "Ночь музеев" компания "Т Плюс" провела пешеходную экскурсию, посвященную проекту "Общее решение" на Самарской ГРЭС. Мероприятие организовали совместно с агентством "ART-экскурсии".
Во время вечерней прогулки все желающие смогли познакомиться с муралами на бетонном ограждении Самарской ГРЭС и узнать подробности их создания. Знакомство с родным краем и историей старейшей электростанции Поволжья началось с мурала "Желтая хлебка" и завершилось у "Рыбной бирюзы" — этот цвет стал лидером голосования среди самарцев и гостей города в период покраски стены ГРЭС.
Путешествие охватило все 20 цветов самарской палитры, разработанной специально для арт-проекта "Общее решение" в 2021 году. Отдельно участники экскурсии познакомились с памятными событиями и датами из истории Самарской ГРЭС, которую построили в 1900 году.
"Памятники архитектуры помогают каждому из нас приоткрыть страницы истории родного города. Благодаря проекту "Общее решение" стена Самарской ГРЭС стала своего рода путеводителем по традициям и городским легендам областной столицы. Неудивительно, что после оформления этого объекта мы издали тематический путеводитель в цветовых решениях самарской палитры", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.
Все участники экскурсии также получили памятные подарки от "Т Плюс" — путеводители "20 ярких маршрутов по Самаре" и магниты с советами по энергобезопасности.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !