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Общество

Энергетики "Т Плюс" приняли участие в Ночи музеев-2022

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках федерального движения "Ночь музеев" компания "Т Плюс" провела пешеходную экскурсию, посвященную проекту "Общее решение" на Самарской ГРЭС. Мероприятие организовали совместно с агентством "ART-экскурсии".

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Во время вечерней прогулки все желающие смогли познакомиться с муралами на бетонном ограждении Самарской ГРЭС и узнать подробности их создания. Знакомство с родным краем и историей старейшей электростанции Поволжья началось с мурала "Желтая хлебка" и завершилось у "Рыбной бирюзы" — этот цвет стал лидером голосования среди самарцев и гостей города в период покраски стены ГРЭС.

Путешествие охватило все 20 цветов самарской палитры, разработанной специально для арт-проекта "Общее решение" в 2021 году. Отдельно участники экскурсии познакомились с памятными событиями и датами из истории Самарской ГРЭС, которую построили в 1900 году.

"Памятники архитектуры помогают каждому из нас приоткрыть страницы истории родного города. Благодаря проекту "Общее решение" стена Самарской ГРЭС стала своего рода путеводителем по традициям и городским легендам областной столицы. Неудивительно, что после оформления этого объекта мы издали тематический путеводитель в цветовых решениях самарской палитры", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

Все участники экскурсии также получили памятные подарки от "Т Плюс" — путеводители "20 ярких маршрутов по Самаре" и магниты с советами по энергобезопасности.

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