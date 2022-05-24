29 мая в Самаре состоится бесплатный детский благотворительный забег, посвященный Дню защиты детей

В этом году Русфонд и KIDSSPORT в рамках празднования 10-летия со дня основания Самарского бюро Русфонда объединились, чтобы провести более яркое и масштабное мероприятие, в котором любой ребенок Самарской области сможет не только бесплатно принять участие в забеге, получить медаль финишера и подарки от наших партнеров, но и сделать доброе дело — помочь годовалой Соне Черкасовой из Самарской области.

У девочки ларингомаляция (недоразвитие хрящевого скелета и мышц гортани). Она дышит с помощью трахиостомы. Для респираторной поддержки требуются расходные материалы. Сумма к сбору составляет 112 420 рублей.

Впервые забег пройдет сразу в трех городах: Самара, Тольятти и Сызрань. На мероприятии в каждом городе, помимо бесплатного детского забега, состоится выставка детских поделок и рисунков, которые можно будет обменять на помощь маленькой Соне Черкасовой.

Принять участие в нем может любой ребенок в возрасте до 14 лет абсолютно бесплатно.

Организаторы мероприятия — KIDSSPORT, Русфонд и Trailrunning Samara.

Чтобы принять участие в забеге, нужно лишь пройти регистрацию: https://orgeo.ru/event/info/kidssportsamara2022.

Для участия в выставке рисунков и поделок нужно принести свои работы до 27 мая по адресу: Самара, ул. Тельмана, 9 детский сад BabyGold либо в день мероприятия на сам забег.

KIDSSPORT — проект, направленный на создание условий для бесплатного спорта детям. В прошлом году в рамках проекта в Самаре успешно состоялся первый детский бесплатный забег в честь Дня защиты детей.

На протяжении многих лет Русфонд проводит благотворительные спортивные мероприятия, взносы с которых идут на помощь подопечным фонда — тяжелобольным детям.

Trailrunning Samara — профессионалы по организации и проведению массовых спортивных, культурных, образовательных мероприятий. Уже не первый год они помогают Русфонду в организации и проведении спортивных мероприятий.

Программа мероприятия:

Самара и Сызрань

17:00-18:00 — регистрация участников и праздничная программа;

18:00-19:00 — забег и награждение.

Тольятти

14:00-15:00 — регистрация участников и праздничная программа;

15:00-18:00 — забег и награждение.

В Самаре забег состоится в парке им. Гагарина (стадион парка).

В Тольятти забег пройдет на набережной Комсомольского района (спортивная площадка).

В Сызрани место забега — стадион Центральный, ул. Победы, 66.