29 мая в Самаре состоится бесплатный детский благотворительный забег, посвященный Дню защиты детей

В этом году Русфонд и KIDSSPORT в рамках празднования 10-летия со дня основания Самарского бюро Русфонда объединились, чтобы провести более яркое и масштабное мероприятие, в котором любой ребенок Самарской области сможет не только бесплатно принять участие в забеге, получить медаль финишера и подарки от наших партнеров, но и сделать доброе дело — помочь годовалой Соне Черкасовой из Самарской области.
У девочки ларингомаляция (недоразвитие хрящевого скелета и мышц гортани). Она дышит с помощью трахиостомы. Для респираторной поддержки требуются расходные материалы. Сумма к сбору составляет 112 420 рублей.
Впервые забег пройдет сразу в трех городах: Самара, Тольятти и Сызрань. На мероприятии в каждом городе, помимо бесплатного детского забега, состоится выставка детских поделок и рисунков, которые можно будет обменять на помощь маленькой Соне Черкасовой.
Принять участие в нем может любой ребенок в возрасте до 14 лет абсолютно бесплатно.
Организаторы мероприятия — KIDSSPORT, Русфонд и Trailrunning Samara.
Чтобы принять участие в забеге, нужно лишь пройти регистрацию: https://orgeo.ru/event/info/kidssportsamara2022.
Для участия в выставке рисунков и поделок нужно принести свои работы до 27 мая по адресу: Самара, ул. Тельмана, 9 детский сад BabyGold либо в день мероприятия на сам забег.
KIDSSPORT — проект, направленный на создание условий для бесплатного спорта детям. В прошлом году в рамках проекта в Самаре успешно состоялся первый детский бесплатный забег в честь Дня защиты детей.
На протяжении многих лет Русфонд проводит благотворительные спортивные мероприятия, взносы с которых идут на помощь подопечным фонда — тяжелобольным детям.
Trailrunning Samara — профессионалы по организации и проведению массовых спортивных, культурных, образовательных мероприятий. Уже не первый год они помогают Русфонду в организации и проведении спортивных мероприятий.
Программа мероприятия:
Самара и Сызрань
17:00-18:00 — регистрация участников и праздничная программа;
18:00-19:00 — забег и награждение.
Тольятти
14:00-15:00 — регистрация участников и праздничная программа;
15:00-18:00 — забег и награждение.
В Самаре забег состоится в парке им. Гагарина (стадион парка).
В Тольятти забег пройдет на набережной Комсомольского района (спортивная площадка).
В Сызрани место забега — стадион Центральный, ул. Победы, 66.
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!