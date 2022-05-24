Тольяттиазот оказал поддержку в установке детской музыкальной площадки

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) оказал поддержку детскому саду "Веточка" в установке музыкальной площадки.

Проект "Музыка — каждому ребенку!" МАОУ детский сад № 69 "Веточка" реализуется в рамках 4 этапа грантовой программы "Химия добра" ПАО "ТОАЗ". Воспитанники детского сада получили в подарок площадку, на которой размещены музыкальные установки: панфлейта, колокольчики, треугольники и т. д.

Похожая музыкальная площадка в рамках реализации проекта "Музыкальный огород" благодаря конкурсу "Химия добра" уже радует воспитанников другого корпуса детского сада № 69 "Веточка" с осени 2020 года (всего в состав "Веточки" входит 4 корпуса).

Комплект "Музыкальная площадка" для ДОУ — не только отличный инструмент для музыкального образования малышей, но и настоящий музыкальный праздник и веселье. При этом занятия на таких музыкальных площадках равноценны полноценному образовательному процессу, развивающему слух, память, воображение, моторику и координацию, речь и мышление, музыкальный слух и восприятие звука, чувство ритма, художественный вкус. В ходе такого обучения раскрывается творческий потенциал, способности к музыке. Занятия проходят в игровой и увлекательной форме, при этом дети могут играть в развивающие игры на площадке как под руководством взрослого, так и самостоятельно, изучая ноты и извлекая звуки. Участие в таких занятиях будет способствовать объединению педагогов, детей, родителей, их культурному, музыкальному и художественно-эстетическому развитию.

"Музыкальная площадка позволяет педагогам эффективнее проводить музыкальное воспитание детей: оно необходимо для развития слухового внимания у ребенка вне зависимости от его предрасположенности к музыке и способностям. Проект создает условия для интеллектуального и творческого развития дошкольника, повышения культурного уровня. ПАО "ТОАЗ" с удовольствием поддерживает проекты, направленные на формирование общей культуры личности, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств молодого поколения", — отметила заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Юлия Петренко.

"Занимаясь на музыкальной площадке с педагогами, родителями или самостоятельно, дети скорее научатся самостоятельности, творческой активности и положительной самооценке. Дошкольник становится уверенным в собственных силах, обретает чувство собственного достоинства, формирует положительное отношение к себе и окружающим в целом. Занятия на музыкальной площадке побуждают ребят к исследовательской деятельности. Дети с удовольствием извлекают звуки из разных музыкальных инструментов. И наконец, играя на музыкальных инструментах, дети активно развивают общую и мелкую моторику. Когда ребенок осваивает музыкальные инструменты, учится играть на них, он лучше социализируется, быстрее воспринимает информацию. Мы благодарим ПАО "ТОАЗ" за поддержку", — прокомментировала заведующий МАОУ детского сада № 69 "Веточка" г. о. Тольятти Екатерина Грекова.

Напомним, что целью конкурса социальных инициатив "Химия добра" является поддержка значимых инициатив, направленных на решение актуальных проблем региона и развитие его социальной и культурной среды. В рамках конкурса за три года ТОАЗ поддержал 53 проектов на общую сумму 9 млн 270 тыс. рублей. В данный момент открыт очередной этап сбора заявок. Он продлится до 1 июля 2022 г. Подробную информацию о программе, правила участия и анкету можно найти на сайте ПАО "ТОАЗ" в разделе "Социальная ответственность" — "Благотворительность и поддержка региона" — "Химия добра".