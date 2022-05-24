16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк России предупреждает самарцев о мошеннических схемах Societe Generale продает Росбанк "Интерросу" Компания Алексея Ушамирского выкупила долги перед Газбанком на 1,5 млрд рублей Розничный бизнес РСХБ показывает ускоренный рост Россельхозбанк расширяет сотрудничество с IT-аудиторией

Банки Финансы

Свежий воздух для ребенка: житель Самарской области рассказал о переезде в загородный дом

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Россельхозбанк снова принимает заявки на сельскую ипотеку. Льготная ставка сохранена: клиенты могут приобрести готовый загородный дом или построить собственное жилье в сельской местности с помощью кредита под 3% годовых. О том, как программа работает на практике, рассказал счастливый обладатель дома в Красноярском районе Илья Т. — один из 900 клиентов, оформивших сельскую ипотеку в Самарском филиале Россельхозбанка.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

О сельской ипотеке Илья Т. в прошлом году узнал на сайте Россельхозбанка и решил сначала получить консультацию в офисе банка. Условия показались ему выгодными, поэтому он сразу оформил заявку.

"Мечтал о загородном доме. Для ребенка — свежий воздух, для собаки — раздолье, гостей комфортно собирать на праздники. Давно присмотрел в Красноярском районе Самарской области готовый домик в коттеджном поселке "Шишки". И очень рад, что появилась возможность реализовать свою мечту с помощью программы "Сельская ипотека". После предоставления всех документов кредит одобрили быстро", — рассказал Илья Т.

В прошлом году Илья Т. оформил кредит на сумму 3 млн рублей сроком на 12 лет. В месяц он платит около 25 тысяч рублей.

С весны 2020 года Россельхозбанк выдал 123,1 млрд рублей сельской ипотеки в целом по России, что помогло улучшить условия проживания более чем 63 тысячам семей. Согласно Постановлению Правительства, сельская ипотека разработана до конца 2025 года. Заявки будут приниматься в рамках выделенных Министерством сельского хозяйства средств на текущий год. Сельская ипотека реализуется в составе программы "Комплексное развитие сельских территорий". Максимальный размер сельской ипотеки в Самарской области — 3 млн рублей. При этом заемщиков в одной семье может быть двое. Таким образом, семья может получить 6 млн рублей на приобретение и/или строительство дома.

Если и вы хотите воспользоваться программой "Сельская ипотека", напоминаем ее условия:

  • возраст заемщика должен быть от 21 года до 75 лет;
  • средства можно направить на приобретение готового или строительство жилья в сельской местности, то есть в населённых пунктах с населением не более 30 тысяч человек;
  • срок кредитования должен составлять не более 25 лет;
  • минимальный размер кредита — 100 тысяч рублей.

При этом если дом с участком приобретается у физического лица, то объект должен быть не старше 5 лет. В случае покупки у юридического лица этот срок не должен превышать 3 года. В 2022 году отменено требование по обязательной газификации.

Подать заявку на оформление сельской ипотеки от Россельхозбанка можно на официальном сайте банка www.rshb.ru или в мобильном приложении, а также в 26 офисах Россельхозбанка в Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5