Свежий воздух для ребенка: житель Самарской области рассказал о переезде в загородный дом

Россельхозбанк снова принимает заявки на сельскую ипотеку. Льготная ставка сохранена: клиенты могут приобрести готовый загородный дом или построить собственное жилье в сельской местности с помощью кредита под 3% годовых. О том, как программа работает на практике, рассказал счастливый обладатель дома в Красноярском районе Илья Т. — один из 900 клиентов, оформивших сельскую ипотеку в Самарском филиале Россельхозбанка.
О сельской ипотеке Илья Т. в прошлом году узнал на сайте Россельхозбанка и решил сначала получить консультацию в офисе банка. Условия показались ему выгодными, поэтому он сразу оформил заявку.
"Мечтал о загородном доме. Для ребенка — свежий воздух, для собаки — раздолье, гостей комфортно собирать на праздники. Давно присмотрел в Красноярском районе Самарской области готовый домик в коттеджном поселке "Шишки". И очень рад, что появилась возможность реализовать свою мечту с помощью программы "Сельская ипотека". После предоставления всех документов кредит одобрили быстро", — рассказал Илья Т.
В прошлом году Илья Т. оформил кредит на сумму 3 млн рублей сроком на 12 лет. В месяц он платит около 25 тысяч рублей.
С весны 2020 года Россельхозбанк выдал 123,1 млрд рублей сельской ипотеки в целом по России, что помогло улучшить условия проживания более чем 63 тысячам семей. Согласно Постановлению Правительства, сельская ипотека разработана до конца 2025 года. Заявки будут приниматься в рамках выделенных Министерством сельского хозяйства средств на текущий год. Сельская ипотека реализуется в составе программы "Комплексное развитие сельских территорий". Максимальный размер сельской ипотеки в Самарской области — 3 млн рублей. При этом заемщиков в одной семье может быть двое. Таким образом, семья может получить 6 млн рублей на приобретение и/или строительство дома.
Если и вы хотите воспользоваться программой "Сельская ипотека", напоминаем ее условия:
- возраст заемщика должен быть от 21 года до 75 лет;
- средства можно направить на приобретение готового или строительство жилья в сельской местности, то есть в населённых пунктах с населением не более 30 тысяч человек;
- срок кредитования должен составлять не более 25 лет;
- минимальный размер кредита — 100 тысяч рублей.
При этом если дом с участком приобретается у физического лица, то объект должен быть не старше 5 лет. В случае покупки у юридического лица этот срок не должен превышать 3 года. В 2022 году отменено требование по обязательной газификации.
Подать заявку на оформление сельской ипотеки от Россельхозбанка можно на официальном сайте банка www.rshb.ru или в мобильном приложении, а также в 26 офисах Россельхозбанка в Самарской области.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?