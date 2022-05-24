Свежий воздух для ребенка: житель Самарской области рассказал о переезде в загородный дом

Россельхозбанк снова принимает заявки на сельскую ипотеку. Льготная ставка сохранена: клиенты могут приобрести готовый загородный дом или построить собственное жилье в сельской местности с помощью кредита под 3% годовых. О том, как программа работает на практике, рассказал счастливый обладатель дома в Красноярском районе Илья Т. — один из 900 клиентов, оформивших сельскую ипотеку в Самарском филиале Россельхозбанка.

О сельской ипотеке Илья Т. в прошлом году узнал на сайте Россельхозбанка и решил сначала получить консультацию в офисе банка. Условия показались ему выгодными, поэтому он сразу оформил заявку.

"Мечтал о загородном доме. Для ребенка — свежий воздух, для собаки — раздолье, гостей комфортно собирать на праздники. Давно присмотрел в Красноярском районе Самарской области готовый домик в коттеджном поселке "Шишки". И очень рад, что появилась возможность реализовать свою мечту с помощью программы "Сельская ипотека". После предоставления всех документов кредит одобрили быстро", — рассказал Илья Т.

В прошлом году Илья Т. оформил кредит на сумму 3 млн рублей сроком на 12 лет. В месяц он платит около 25 тысяч рублей.

С весны 2020 года Россельхозбанк выдал 123,1 млрд рублей сельской ипотеки в целом по России, что помогло улучшить условия проживания более чем 63 тысячам семей. Согласно Постановлению Правительства, сельская ипотека разработана до конца 2025 года. Заявки будут приниматься в рамках выделенных Министерством сельского хозяйства средств на текущий год. Сельская ипотека реализуется в составе программы "Комплексное развитие сельских территорий". Максимальный размер сельской ипотеки в Самарской области — 3 млн рублей. При этом заемщиков в одной семье может быть двое. Таким образом, семья может получить 6 млн рублей на приобретение и/или строительство дома.

Если и вы хотите воспользоваться программой "Сельская ипотека", напоминаем ее условия:

возраст заемщика должен быть от 21 года до 75 лет;

средства можно направить на приобретение готового или строительство жилья в сельской местности, то есть в населённых пунктах с населением не более 30 тысяч человек;

срок кредитования должен составлять не более 25 лет;

минимальный размер кредита — 100 тысяч рублей.

При этом если дом с участком приобретается у физического лица, то объект должен быть не старше 5 лет. В случае покупки у юридического лица этот срок не должен превышать 3 года. В 2022 году отменено требование по обязательной газификации.

Подать заявку на оформление сельской ипотеки от Россельхозбанка можно на официальном сайте банка www.rshb.ru или в мобильном приложении, а также в 26 офисах Россельхозбанка в Самарской области.