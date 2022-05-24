В Тольяттинском городском лесничестве загорелась трава

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Во вторник, 24 мая, в 16:21 пожарные приняли сообщение о возгорании сухой травы в 5-м квартале Тольяттинского городского лесничества в Автозаводском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.