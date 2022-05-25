На ул. Ново-Садовой из-за ремонтных работ изменился график движения трамваев

В Самаре в настоящее время ведутся восстановительные работы на подстанции.

Подвижной состав трамваев, который работает на ул. Ново-Садовой, ездит с увеличенными интервалами для обеспечения бесперебойной работы трамвайных маршрутов.

При этом выпуск трамваев на маршруты не уменьшился. По окончании работ движение трамваев вернется к привычному графику. Кроме того, обеспечивается максимальный выпуск автобусов, маршруты которых проходят через ул. Ново-Садовую, сообщает городской департамент транспорта.