Билайн бизнес и АО "Газстройпром" обеспечили связью новые объекты Бованенковского и Харасавэйского месторождений, которые расположены на западном побережье полуострова Ямал и являются крупнейшими центрами газодобычи в России. В результате проведенных работ связь появилась в вахтовом поселке, а также на всем протяжении 100-километровой зимней автодороги, соединяющей месторождения. Теперь движение по "зимнику" безопаснее, а тысячи вахтовых сотрудников получили возможность общаться с родными, находясь в суровых условиях вечной мерзлоты, далеко за полярным кругом.

АО "Газстройпром" оказали специалистам билайн бизнес неоценимую поддержку в реализации проекта. Доставка, монтаж и пусконаладка оборудования проходила в сжатые сроки, при температуре ниже -30 градусов, в условиях сильнейшей ветровой нагрузки.

Билайн бизнес продолжит активно развивать инфраструктуру связи на полуострове Ямал, обеспечивая ключевые объекты Харасавэйского и Бованенковского месторождений надежной мобильной связью, а также широкополосными каналами связи с "большой земли".

"В суровых условиях Крайнего Севера связь является жизненно необходимой функцией, наличие которой не просто позволяет вахтовым сотрудникам общаться с семьями, а зачастую может спасти в экстренной ситуации. Сложная логистика, отсутствие дорог, суровый температурный режим и шквальный ветер — в таких условиях уникальные специалисты АО "Газстройпром" ведут работы по обустройству крупнейших месторождений газа в России. Помимо социальной важности проекта, развитие инфраструктуры связи позволяет внедрять цифровые сервисы, которые позволяют увеличить производительность труда, положительно влияют на эффективность и безопасность строительства", — прокомментировал руководитель по работе с нефтегазовым сектором ПАО "ВымпелКом" Олег Андреев.

"На этих объектах работает очень много вахтовиков. Кто-то приезжает всего на месяц, но немало и тех, кто задерживается здесь на более продолжительное время. Очевидно, что создание комфортной обстановки, максимально приближенной к домашней, является необходимым условием, чтобы работающие на месторождениях не испытывали стресса, сохраняли спокойствие и высокую работоспособность. Запуск базовых станций позволил вахтовикам не чувствовать себя оторванными от цивилизации, полноценно пользоваться мобильным интернетом, "встречаться" с близкими по видеосвязи и не выпадать из привычного круга общения. Появление сети стандарта LTE обеспечило возможностью быстрой цифровизации месторождений, что позитивно сказывается не только на бизнес-процессах, но и на комфорте сотрудников, работающих на данных объектах", — рассказал начальник управления развития информационной инфраструктуры департамента автоматизации и информационных систем АО "Газстройпром" Сергей Яблонский.