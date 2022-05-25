16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В июне из Самары открываются рейсы в Стамбул Движение по новой эстакаде на ул. Ново-Садовой откроют в конце года Абоненты провайдера SamaraLan остались без связи "Волга-Трэвэл" организует скоростные маршруты на "Валдаях" Пассажиропоток в Курумоче уменьшился на 27%

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн бизнес и АО "Газстройпром" обеспечили связью новые объекты Бованенковского и Харасавэйского месторождений

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Билайн бизнес и АО "Газстройпром" обеспечили связью новые объекты Бованенковского и Харасавэйского месторождений, которые расположены на западном побережье полуострова Ямал и являются крупнейшими центрами газодобычи в России. В результате проведенных работ связь появилась в вахтовом поселке, а также на всем протяжении 100-километровой зимней автодороги, соединяющей месторождения. Теперь движение по "зимнику" безопаснее, а тысячи вахтовых сотрудников получили возможность общаться с родными, находясь в суровых условиях вечной мерзлоты, далеко за полярным кругом.

АО "Газстройпром" оказали специалистам билайн бизнес неоценимую поддержку в реализации проекта. Доставка, монтаж и пусконаладка оборудования проходила в сжатые сроки, при температуре ниже -30 градусов, в условиях сильнейшей ветровой нагрузки.

Билайн бизнес продолжит активно развивать инфраструктуру связи на полуострове Ямал, обеспечивая ключевые объекты Харасавэйского и Бованенковского месторождений надежной мобильной связью, а также широкополосными каналами связи с "большой земли".

"В суровых условиях Крайнего Севера связь является жизненно необходимой функцией, наличие которой не просто позволяет вахтовым сотрудникам общаться с семьями, а зачастую может спасти в экстренной ситуации. Сложная логистика, отсутствие дорог, суровый температурный режим и шквальный ветер — в таких условиях уникальные специалисты АО "Газстройпром" ведут работы по обустройству крупнейших месторождений газа в России. Помимо социальной важности проекта, развитие инфраструктуры связи позволяет внедрять цифровые сервисы, которые позволяют увеличить производительность труда, положительно влияют на эффективность и безопасность строительства", — прокомментировал руководитель по работе с нефтегазовым сектором ПАО "ВымпелКом" Олег Андреев.

"На этих объектах работает очень много вахтовиков. Кто-то приезжает всего на месяц, но немало и тех, кто задерживается здесь на более продолжительное время. Очевидно, что создание комфортной обстановки, максимально приближенной к домашней, является необходимым условием, чтобы работающие на месторождениях не испытывали стресса, сохраняли спокойствие и высокую работоспособность. Запуск базовых станций позволил вахтовикам не чувствовать себя оторванными от цивилизации, полноценно пользоваться мобильным интернетом, "встречаться" с близкими по видеосвязи и не выпадать из привычного круга общения. Появление сети стандарта LTE обеспечило возможностью быстрой цифровизации месторождений, что позитивно сказывается не только на бизнес-процессах, но и на комфорте сотрудников, работающих на данных объектах", — рассказал начальник управления развития информационной инфраструктуры департамента автоматизации и информационных систем АО "Газстройпром" Сергей Яблонский.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5