Билайн бизнес и АО "Газстройпром" обеспечили связью новые объекты Бованенковского и Харасавэйского месторождений, которые расположены на западном побережье полуострова Ямал и являются крупнейшими центрами газодобычи в России. В результате проведенных работ связь появилась в вахтовом поселке, а также на всем протяжении 100-километровой зимней автодороги, соединяющей месторождения. Теперь движение по "зимнику" безопаснее, а тысячи вахтовых сотрудников получили возможность общаться с родными, находясь в суровых условиях вечной мерзлоты, далеко за полярным кругом.
АО "Газстройпром" оказали специалистам билайн бизнес неоценимую поддержку в реализации проекта. Доставка, монтаж и пусконаладка оборудования проходила в сжатые сроки, при температуре ниже -30 градусов, в условиях сильнейшей ветровой нагрузки.
Билайн бизнес продолжит активно развивать инфраструктуру связи на полуострове Ямал, обеспечивая ключевые объекты Харасавэйского и Бованенковского месторождений надежной мобильной связью, а также широкополосными каналами связи с "большой земли".
"В суровых условиях Крайнего Севера связь является жизненно необходимой функцией, наличие которой не просто позволяет вахтовым сотрудникам общаться с семьями, а зачастую может спасти в экстренной ситуации. Сложная логистика, отсутствие дорог, суровый температурный режим и шквальный ветер — в таких условиях уникальные специалисты АО "Газстройпром" ведут работы по обустройству крупнейших месторождений газа в России. Помимо социальной важности проекта, развитие инфраструктуры связи позволяет внедрять цифровые сервисы, которые позволяют увеличить производительность труда, положительно влияют на эффективность и безопасность строительства", — прокомментировал руководитель по работе с нефтегазовым сектором ПАО "ВымпелКом" Олег Андреев.
"На этих объектах работает очень много вахтовиков. Кто-то приезжает всего на месяц, но немало и тех, кто задерживается здесь на более продолжительное время. Очевидно, что создание комфортной обстановки, максимально приближенной к домашней, является необходимым условием, чтобы работающие на месторождениях не испытывали стресса, сохраняли спокойствие и высокую работоспособность. Запуск базовых станций позволил вахтовикам не чувствовать себя оторванными от цивилизации, полноценно пользоваться мобильным интернетом, "встречаться" с близкими по видеосвязи и не выпадать из привычного круга общения. Появление сети стандарта LTE обеспечило возможностью быстрой цифровизации месторождений, что позитивно сказывается не только на бизнес-процессах, но и на комфорте сотрудников, работающих на данных объектах", — рассказал начальник управления развития информационной инфраструктуры департамента автоматизации и информационных систем АО "Газстройпром" Сергей Яблонский.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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