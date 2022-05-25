В Тольятти ночью во вторник загорелась яхта "Картер-30"

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Во вторник, 24 мая, примерно в 3:01, в яхт-клубе на Комсомольском шоссе, 34 в Тольятти загорелась яхта "Картер-30". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.