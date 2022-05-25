Три автомобиля обгорели во время пожара в тольяттинском ГСК

Во вторник, 24 мая, в 21:19, начался пожар в ГСК на ул. Новозаводской, 6е в Центральном районе Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, в одном из боксов загорелись вещи на площади 30 кв. м и бытовая техника. В другом боксе горело 100 кв. м и УАЗ. Также огонь повредил ВАЗ-2112 и ВАЗ-2115.

На тушение огня направили 29 человек, пять автоцистерн, автолестницу и технику спасателей. Пожар ликвидировали в 22:19.

Причина случившегося устанавливают.