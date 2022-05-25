В программу "Крылья Ростеха" в Самарской области смогут попасть вдвое больше студентов

В 2022 году Госкорпорация Ростех в рамках образовательного проекта "Крылья Ростеха" направит на целевое обучение в вузы 10 регионов страны 350 выпускников школ, увеличив прежнюю квоту в 1,5 раза. В Самарской области проект реализуется ПАО "ОДК-Кузнецов" совместно с Самарским университетом имени академика С.П.Королева. В этом году квота по программе увеличена с 20 до 40 человек.
Цель проекта "Крылья Ростеха" - подготовка многопрофильных инженерно-технических специалистов для предприятий авиастроения. В нем участвуют 10 профильных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Рыбинска, Казани, Самары, Уфы, Перми, Новосибирска, Иркутска и Улан-Удэ. Будущие инженеры, конструкторы и технологи проходят обучение по программам специалитета и бакалавриата в восьми направлениях подготовки, в том числе "проектирование авиационных и ракетных двигателей", "самолето-вертолетостроение", "мехатроника и робототехника", "радиоэлектронные системы и комплексы", "интегрированные системы летательных аппаратов".
Учеба, полностью оплачиваемая предприятиями, сочетает усиленную теоретическую программу и практику с возможностью получения дополнительного дохода. Упор делается на фундаментальные дисциплины - математику и физику. Студенты углубленно изучают также математическое моделирование, робототехнику, аддитивные и информационные технологии, композитные материалы, современное цифровое производство, системы управления качеством, логистику, маркетинг и английский язык. Наряду с теорией, студенты уже с первого курса получат практические производственные навыки на предприятиях авиационного кластера Ростеха. За хорошую успеваемость студенты получают мотивационные выплаты - в Самаре это порядка 30 тысяч рублей.
"Качество образовательного процесса контролируется на постоянной основе. Для студентов создана система серьезных мотивационных выплат. Молодым специалистам - выпускникам программы мы гарантируем трудоустройство, предлагаем конкурентную заработную плату и расширенный социальный пакет. Наша цель - не просто дать "зеленый свет" отдельным талантам, а создать среду для развития научно-технического потенциала страны в авиационной отрасли", - отметила директор по персоналу Госкорпорации "Ростех" Юлия Цветкова.
В Самарской области проект "Крылья Ростеха" второй год подряд реализуется на базе ПАО "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха), одном из опорных предприятий промышленного кластера всей страны. Целевой набор проводится в Самарский университет имени С.П.Королева. На 2022 год он составит 40 человек.
В Самарской области действует целый комплекс мер и программ поддержки талантливых школьников, выпускников, студентов, молодых специалистов. Особое внимание уделяется подготовке профессионалов технического и научного профиля. Этому способствует то, что в Самарской области создан и успешно развивается научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего". Особое внимание этому направлению уделяет губернатор Дмитрий Азаров.
"Я надеюсь, что молодые ребята, пока первокурсники, придут на завод в будущем и будут приумножать его славу. Мы понимаем, что на регионе есть дополнительная ответственность и в подготовке инженерных кадров, и создании условий для проживания на территории Самары и Самарской области, - отмечал ранее губернатор Дмитрий Азаров. - Закрепление кадров - важнейший аспект. Я рассчитываю, что совместными усилиями с предприятием и Госкорпорацией "Ростех" мы будем над этим планомерно работать. У нас уже есть целый ряд проектов, которые мы реализуем совместно - в образовательной и научно-изыскательской сфере".
В этом году для участия в программе "Крылья Ростеха" необходимо иметь суммарный балл ЕГЭ не ниже 215 и средний балл аттестата не ниже 4. Заявки от абитуриентов принимаются до 26 июля.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.