В программу "Крылья Ростеха" в Самарской области смогут попасть вдвое больше студентов

В 2022 году Госкорпорация Ростех в рамках образовательного проекта "Крылья Ростеха" направит на целевое обучение в вузы 10 регионов страны 350 выпускников школ, увеличив прежнюю квоту в 1,5 раза. В Самарской области проект реализуется ПАО "ОДК-Кузнецов" совместно с Самарским университетом имени академика С.П.Королева. В этом году квота по программе увеличена с 20 до 40 человек.

Цель проекта "Крылья Ростеха" - подготовка многопрофильных инженерно-технических специалистов для предприятий авиастроения. В нем участвуют 10 профильных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Рыбинска, Казани, Самары, Уфы, Перми, Новосибирска, Иркутска и Улан-Удэ. Будущие инженеры, конструкторы и технологи проходят обучение по программам специалитета и бакалавриата в восьми направлениях подготовки, в том числе "проектирование авиационных и ракетных двигателей", "самолето-вертолетостроение", "мехатроника и робототехника", "радиоэлектронные системы и комплексы", "интегрированные системы летательных аппаратов".

Учеба, полностью оплачиваемая предприятиями, сочетает усиленную теоретическую программу и практику с возможностью получения дополнительного дохода. Упор делается на фундаментальные дисциплины - математику и физику. Студенты углубленно изучают также математическое моделирование, робототехнику, аддитивные и информационные технологии, композитные материалы, современное цифровое производство, системы управления качеством, логистику, маркетинг и английский язык. Наряду с теорией, студенты уже с первого курса получат практические производственные навыки на предприятиях авиационного кластера Ростеха. За хорошую успеваемость студенты получают мотивационные выплаты - в Самаре это порядка 30 тысяч рублей.

"Качество образовательного процесса контролируется на постоянной основе. Для студентов создана система серьезных мотивационных выплат. Молодым специалистам - выпускникам программы мы гарантируем трудоустройство, предлагаем конкурентную заработную плату и расширенный социальный пакет. Наша цель - не просто дать "зеленый свет" отдельным талантам, а создать среду для развития научно-технического потенциала страны в авиационной отрасли", - отметила директор по персоналу Госкорпорации "Ростех" Юлия Цветкова.

В Самарской области проект "Крылья Ростеха" второй год подряд реализуется на базе ПАО "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха), одном из опорных предприятий промышленного кластера всей страны. Целевой набор проводится в Самарский университет имени С.П.Королева. На 2022 год он составит 40 человек.

В Самарской области действует целый комплекс мер и программ поддержки талантливых школьников, выпускников, студентов, молодых специалистов. Особое внимание уделяется подготовке профессионалов технического и научного профиля. Этому способствует то, что в Самарской области создан и успешно развивается научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего". Особое внимание этому направлению уделяет губернатор Дмитрий Азаров.

"Я надеюсь, что молодые ребята, пока первокурсники, придут на завод в будущем и будут приумножать его славу. Мы понимаем, что на регионе есть дополнительная ответственность и в подготовке инженерных кадров, и создании условий для проживания на территории Самары и Самарской области, - отмечал ранее губернатор Дмитрий Азаров. - Закрепление кадров - важнейший аспект. Я рассчитываю, что совместными усилиями с предприятием и Госкорпорацией "Ростех" мы будем над этим планомерно работать. У нас уже есть целый ряд проектов, которые мы реализуем совместно - в образовательной и научно-изыскательской сфере".

В этом году для участия в программе "Крылья Ростеха" необходимо иметь суммарный балл ЕГЭ не ниже 215 и средний балл аттестата не ниже 4. Заявки от абитуриентов принимаются до 26 июля.