В Самаре на Московском шоссе начались дорожные работы

В Самаре на участке реконструкции Московского шоссе от пр. Кирова до выезда из г. Самары начались работы по устранению дефектов дорожного полотна.

Все работы будут выполняться в ночное время суток, без закрытия движения. Завершить работы планируется до конца мая текущего года.

"В результате ежегодного осмотра после зимнего периода объектов, на которых наша организация выполняла работы и которые находятся у нас на гарантии, нами были выявлены участки сверхнормативного истирания верхнего слоя дорожного покрытия, поэтому мы приняли решение по выполнению ряда мероприятий для устранения выявленных недостатков", - проинформировал заместитель директора подрядной организации Алексей Зотов.

Напомним, Московское шоссе - городская магистраль с семью полосами движения, с самым напряженным (более 90 тысяч автомобилей в сутки) трафиком с маршрутами общественного транспорта.

Участок Московского шоссе от пр. Кирова до выезда из г. Самары был реконструирован в 2017 году к проведению чемпионата мира по футболу. Пятилетняя гарантия на верхний слой дорожного покрытия на данном участке истекает в декабре этого года. В течение этого срока подрядная организация, выполнившая работы, обязана безвозмездно устранять выявленные дефекты.