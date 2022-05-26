В Самаре на Московском шоссе начались дорожные работы

В Самаре на участке реконструкции Московского шоссе от пр. Кирова до выезда из г. Самары начались работы по устранению дефектов дорожного полотна.
Все работы будут выполняться в ночное время суток, без закрытия движения. Завершить работы планируется до конца мая текущего года.
"В результате ежегодного осмотра после зимнего периода объектов, на которых наша организация выполняла работы и которые находятся у нас на гарантии, нами были выявлены участки сверхнормативного истирания верхнего слоя дорожного покрытия, поэтому мы приняли решение по выполнению ряда мероприятий для устранения выявленных недостатков", - проинформировал заместитель директора подрядной организации Алексей Зотов.
Напомним, Московское шоссе - городская магистраль с семью полосами движения, с самым напряженным (более 90 тысяч автомобилей в сутки) трафиком с маршрутами общественного транспорта.
Участок Московского шоссе от пр. Кирова до выезда из г. Самары был реконструирован в 2017 году к проведению чемпионата мира по футболу. Пятилетняя гарантия на верхний слой дорожного покрытия на данном участке истекает в декабре этого года. В течение этого срока подрядная организация, выполнившая работы, обязана безвозмездно устранять выявленные дефекты.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !