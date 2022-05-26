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МегаФон ускорит интернет для школьников и студентов на время подготовки к экзаменам

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон увеличит скорость интернета для школьников и студентов по всей России с 26 мая - в день начала ЕГЭ. Абоненты смогут бесплатно воспользоваться новой опцией pre-5G, которая добавляет до 50% к обычной скорости мобильного интернета.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Школьники и студенты уже пользуются услугами МегаФона на специальных условиях - любой удобный тариф основной линейки #БезПереплат можно подключить со скидкой 20%. На ближайший месяц этим абонентам будет автоматически подключена новая опция pre-5G.

МегаФон первым среди российских телеком-операторов предложил новую модель формирования тарифов. Абоненты могут выбирать тариф, исходя не только из его наполнения (объем включенных минут, смс и гигабайт), но и скорости мобильного интернета. Средняя скорость загрузки в сети МегаФона более чем на 50% превышает показатели ближайшего конкурента, подтверждают исследования компании Ookla по результатам замеров скорости российскими пользователями в приложении Speedtest. Опция pre-5G увеличивает скорость интернета еще до 50%. С новой опцией учащиеся школ и вузов смогут гораздо быстрее находить информацию и готовиться к экзаменам еще эффективнее.

"МегаФон предлагает абонентам самый быстрый мобильный интернет в России, сохраняя лидерство вот уже на протяжении пяти лет. Уникальный частотный диапазон и грамотное управление трафиком позволяют нам дополнительно ускорить интернет для тех, кому это действительно необходимо. В мае-июне школьники и студенты усиленно готовятся к ЕГЭ и летним сессиям в вузах, и мы рады поддержать их в этот сложный и ответственный период, предоставив доступ к самым современным технологиям", - отмечает Павел Тулубьев, коммерческий директор МегаФона.

Топ регионов, где учащиеся активнее всего посещают образовательные сайты, ожидаемо возглавили Москва и Московская область. На втором месте уверенно держится Дагестан. В республике не везде есть проводной интернет, и его успешно заменяет мобильный - этим объясняется высокая позиция в рейтинге. Далее в порядке убывания объема мобильного трафика - Самарская область, Чечня, Татарстан, Башкортостан, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Волгоградская область и Ингушетия.

В конце учебного года самарцы гораздо активнее интересуются образовательными сайтами, в том числе и предназначенными для подготовки к ЕГЭ, показывает анализ больших данных МегаФона. Так, в марте 2022 года, когда стартовала досрочная волна ЕГЭ, объем трафика на самых популярных ресурсах превысил показатели сентября прошлого года на 103%, в апреле - на 65%, в мае эта тенденция сохраняется.

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