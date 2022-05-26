Опубликовано расписание и тарифы "Валдая"

Новое судно на подводных крыльях "Валдай 45Р-10" в Самаре будет курсировать до Ширяево и Винновки, а также осуществлять прогулочные рейсы.

Из Самары в Ширяево судно будет отправляться в 9:00, 13:00 и 17:00. Стоимость билетов - 800 и 1100 рублей (будни и выходные, соответственно). Обратные рейсы - в 14:00 и 18:00.

В Винновку "Валдай" отправляется в 11:00, рейс в Самару - в 15:00. Стоимость билетов также 800 и 1100 рублей.

Двухчасовая прогулка из Самары будет стоить 1000 руб. в будни и 1200 руб. в выходные.

С полным расписанием можно ознакомится тут: