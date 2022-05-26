В Самаре пройдет IX фестиваль "Музыкальная экспедиция"

Международный проект "Музыкальная экспедиция" под художественным руководством заслуженного артиста России, виолончелиста Бориса Андрианова доехал и до Самарской области.

Со 2 по 5 июня фестиваль пройдет в Самаре, Ширяево и Тольятти. Он охватит различные локации - парки, музеи и даже самарские дворики.

2 июня в 18:30 в Летнем театре Струковского сада состоится открытие фестиваля. Прозвучат шедевры классики и хиты группы "Моральный кодекс". В концерте примут участие виолончелист Борис Андрианов, певец и мульти-инструменталист Сергей Мазаев, домристка Екатерина Мочалова, скрипач Даниил Коган, кларнетист Игорь Федоров и виолончелистка Анна Кошкина, Академический симфонический оркестр Самарской филармонии, дирижер - Филиппо Десси.

3 июня "Музыкальная экспедиция" посетит село Ширяево, 4 июня концерты вновь пройдут в Самаре. Завершится фестиваль 5 июня в Тольятти.