В музее Эльдара Рязанова расскажут об "Апокалипсисе сегодня"

В субботу, 28 мая, в 17:30 в музее Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) состоится шестая встреча лектория "Герои и антигерои "Нового Голливуда" - Семейные разговоры Фрэнсиса Форда Копполы (16+).

От "Крестного отца" до "Апокалипсиса сегодня" - вот, пожалуй, кратчайший путь взлета и падения одной из главных фигур "Нового Голливуда". Сейчас оба фильма считаются безусловной классикой, в 1970-е годы провал картины о войне во Вьетнаме стал для Фрэнсиса Форда Кополлы ударом, от которого он так и не пришел в себя. Возможно, потому что в данном случае кино вышло за свои границы.

Почему военная драма оказалась недопонята зрителем конца 1970-х годов? Как Кополле удалось пройти через собственное безумие и создать один из важнейших антимилитаристских фильмов? Во что превращает людей опыт войны и как этому могут противостоять люди искусства? Об этих сложных и пугающе актуальных вопросах пойдет речь в рамках очередной встречи лектория.

Лектор Олег Горяинов - киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Эльдара Рязанова.

Цена 150 рублей. Количество мест ограниченно. Обязательна предварительная запись.