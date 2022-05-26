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Кино Культура

В музее Эльдара Рязанова расскажут об "Апокалипсисе сегодня"

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 28 мая, в 17:30 в музее Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) состоится шестая встреча лектория "Герои и антигерои "Нового Голливуда" - Семейные разговоры Фрэнсиса Форда Копполы (16+).

От "Крестного отца" до "Апокалипсиса сегодня" - вот, пожалуй, кратчайший путь взлета и падения одной из главных фигур "Нового Голливуда". Сейчас оба фильма считаются безусловной классикой, в 1970-е годы провал картины о войне во Вьетнаме стал для Фрэнсиса Форда Кополлы ударом, от которого он так и не пришел в себя. Возможно, потому что в данном случае кино вышло за свои границы.

Почему военная драма оказалась недопонята зрителем конца 1970-х годов? Как Кополле удалось пройти через собственное безумие и создать один из важнейших антимилитаристских фильмов? Во что превращает людей опыт войны и как этому могут противостоять люди искусства? Об этих сложных и пугающе актуальных вопросах пойдет речь в рамках очередной встречи лектория.

Лектор Олег Горяинов - киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Эльдара Рязанова.

Цена 150 рублей. Количество мест ограниченно. Обязательна предварительная запись.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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