В выходные в Самаре будет ограничено движение по ул. Ново-Садовой

В связи с необходимостью укладки верхнего слоя асфальта на проезжей части 28 и 29 мая будет ограничено движение транспортных средств по ул. Ново-Садовой от ул. Потапова до ул. Советской Армии.

Движение транспорта будет осуществляться по дублеру ул. Ново-Садовой, сообщает департамент транспорта Самары.