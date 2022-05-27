"Жигулевскую долину" и ОЭЗ "Тольятти" посетил генконсул Турции

В четверг, 26 мая, Тольятти посетил генеральный консул Турции в Казани господин Исмет Эрикан. Почетный гость региона посетил технопарк "Жигулевская долина" и особую экономическую зону "Тольятти". Двухдневный деловой визит организован Агентством по привлечению инвестиций Самарской области по инициативе областного правительства и министерства экономического развития региона.

Создание благоприятного инвестиционного климата - одна из ключевых задач в работе управленческой команды региона во главе с губернатором Дмитрием Азаровым. Сегодня Самарскую область для реализации своих проектов выбирают многие российские и зарубежные компании. Здесь им предоставляется всесторонняя поддержка: развитые инвестплощадки, специальные налоговые режимы, широкий спектр мер поддержки, административное сопровождение.

Целью визита турецкой делегации стало обсуждение перспективных направлений развития сотрудничества между нашим регионом и Турцией в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

В ОЭЗ сотрудники управляющей компании провели генконсулу экскурсию по инвестиционной площадке, рассказали о возможностях для инвесторов, а также о льготах и преференциях, действующих здесь для резидентов.

После презентации потенциала особой экономической зоны генконсул посетил завод ООО "Нобель Автомотив Русия" (Турция, Нидерланды), где оценил ход производства и пообщался с руководством предприятия.

"Самарская область входит в десятку самых привлекательных регионов нашей страны для инвесторов. И бизнес видит в нас надежного партнера - российским и иностранным компаниям мы предоставляем оптимальные логистические маршруты, развитую инфраструктуру инвестплощадок, сопровождение и поддержку на всех этапах реализации проектов. Наш регион уже активно сотрудничает с турецким бизнесом. Уверен, что и в дальнейшем у Самарской области и Республики Турция есть большие перспективы для взаимовыгодного партнерства", - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В тот же день состоялась встреча в технопарке "Жигулевская долина", в которой приняли участие глава Тольятти Николай Ренц, представители городской администрации, компаний-резидентов "Жигулевской долины", а также Поволжского государственного университета сервиса, Тольяттинского государственного университета и Тольяттинской академии управления.

Турецкому генконсулу презентовали возможности экосистемы "Жигулевской долины", акцентировав его внимание на взаимодействии с федеральными и региональными институтами поддержки инновационных компаний.

"Список турецких проектов, успешно реализованных в Тольятти, очень широк: строительство, производство автокомпонентов - это лишь малая часть сфер нашего взаимодействия. Например, турецкие компании были первыми среди тех, кто вышел на наш рынок коммерческой недвижимости. Городская Торгово-промышленная палата уже активно устанавливает связи с коллегами в ряде турецких городов, и я надеюсь, что с вашей помощью мы сможем привлечь новые турецкие компании к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству", - отметил Николай Ренц.

Представители управляющей компании технопарка презентовали иностранной делегации возможности экосистемы "Жигулевской долины", акцентировав внимание генерального консула на взаимодействии площадки с федеральными и региональными институтами поддержки для инновационных компаний.

В ходе встречи участникам делегации были представлены презентации перспективных проектов резидентов "Жигулевской долины": ООО "Энерго-Трейд", ООО "МОРГАН СЕКРЕТ", ООО "ВПК "ПОТОК", ООО ТПК "ПОЛИМЕР-НЕКСТ", ООО "ЦТП". Предложения, озвученные на встрече, нашли активный отклик со стороны делегации.

"Наша компания занимается снижением рисков угона для лизинговых и автопрокатных компаний, - рассказал в ходе питчинга директор компании "ВПК "ПОТОК" Сергей Сычугов. - Мы предлагаем внедрить нашу инновационную систему в крупные турецкие города и свести риск угона автомобилей к минимуму. Я благодарен технопарку "Жигулевская долина" за организацию этой встречи, мы увидели интерес с турецкой стороны и надеемся на плодотворное сотрудничество".

Господин Эрикан предложил целый спектр сотрудничества Самарского региона с Турцией. "Самарская область входит в приоритетные регионы для развития сотрудничества. Торговый оборот между Турцией и Самарской областью сегодня составляет порядка $445 млн в год. Тольятти имеет для нас большое значение, это второй по величине город Самарской области, мы заинтересованы в развитии наших отношений и готовы заполнить пространство, которое высвободится от других иностранных компаний, покинувших российский рынок", - отметил генеральный консул.

По итогам встречи был одобрен ряд предложений, предполагающих сотрудничество в области туризма, образования и инновационных проектов, а также запланирован ряд перекрестных отраслевых бизнес-миссий.