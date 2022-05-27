В здании Шестого кассационного суда проведены пожарно-тактические учения

В пятницу в Железнодорожном районе г. Самары было проведено тренировочное показное пожарно-тактическое учение в здании Шестого кассационного суда общей юрисдикции, в котором участвовали силы и средства самарского местного пожарно-спасательного гарнизона, аварийно-спасательных формирований, медицинских организаций, правоохранительных органов, администрации объекта.

Учение проводилось в целях обучения персонала суда методам эвакуации при пожаре, демонстрации тактических приемов и способов проведения спасательных работ при тушении пожара на объектах с массовым пребыванием людей, отработки действий по эвакуации людей и тушению условного пожара звеньями газодымозащитной службы.

В рамках тренировки отрабатывались практические действия по своевременному обнаружению возгорания, вызову пожарной охраны, применению первичных средств пожаротушения, эвакуации людей из здания и другие вопросы ликвидации чрезвычайной ситуации.

Руководил учением заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области (по Государственной противопожарной службе) подполковник внутренней службы Игорь Николаевич Быков.

За ходом учения наблюдали начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Олег Васильевич Бойко и председатель Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александр Алексеевич Ефанов.

Согласно легенде, в результате короткого замыкания электрического прибора в зале заседаний на 6-м этаже произошло возгорание с последующим развитием пожара. Сработала пожарная сигнализация. Сообщение о пожаре автоматически передалось на пульт центрального пункта пожарной связи службы пожаротушения 3 пожарно-спасательного отряда. Персонал сообщил о пожаре в пожарную охрану и организовал эвакуацию людей.

По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений звеньями ГДЗС проведена проверка всех помещений на наличие людей и приняты меры по тушению пожара.

Оперативными действиями пожарных была предотвращена угроза гибели людей, личный состав пожарно-спасательных подразделений с поставленными задачами справился. Начальник Главного управления и председатель суда поблагодарили личный состав за участие в пожарно-тактических учениях, отметили правильные действия администрации суда и слаженную работу пожарно-спасательных подразделений по спасению людей и тушению условного пожара.

Цели учений достигнуты. В ходе тренировки персоналом было эвакуировано из здания 260 человек, в том числе двое условно пострадавших. Всего в пожарно-тактическом учении участвовали 17 единиц техники и 68 человек.