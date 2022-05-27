Волжский народный вокальный ансамбль "Вера" им. Ю.Новикова прошел в полуфинал Всероссийского конкурса "Битва хоров"

Народный вокальный ансамбль "Вера" им. Ю.Новикова принял участие во Всероссийском конкурсе "Битва хоров" и прошел сначала в четвертьфинал, где из 1500 коллективов России было выбрано 150. Затем принял участие во 2-м туре проекта и прошел в полуфинал, где из 150 коллективов было выбрано 30, в том числе и он.

Ансамбль отправляется в Москву, где примет участие в финале наряду с коллективами из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Чеченской Республики, Приморского края, Ижевска, Курска, Кирова, Воронежа, Республики Адыгея, Башкортостана, Татарстана, Псковской области, Стерлитамака, Новосибирска, Челябинска, Тулы, Армавира, ДНР.

Художественный руководитель ансамбля Галина Жукова и хормейстер Александр Демидов продолжили эстафету Юрия Новикова, который был руководителем ансамбля, на протяжении 16 лет, и вывели ансамбль на международный и всероссийский уровень.

За период 2019-2022 гг. народный вокальный ансамбль "Вера" им. Ю.Новикова участвовал в 160 мероприятиях: конкурсах, фестивалях, концертах, праздниках, выставках, культурно-творческих и общественных акциях, благотворительных концертных программах. Каждый концерт отличается высокой исполнительской культурой, артистизмом и эмоциональностью исполнения, дарит зрителям радость от встречи с бесценными шедеврами богатейшего народного искусства и "заряжает" зрительный зал положительной энергией. Ансамбль также участвует в областных, всероссийских мероприятиях и выставках: Всероссийский Сабантуй в Камышле, "Ярмарка вкусов", Православная выставка-ярмарка "Благословенная Самара" (Экспо-Волга), межрегиональная выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества и традиционных ремесел "Рождественские узоры Поволжья", Православный Троицкий фестиваль на Царевом Кургане у Святого источника, Благотворительный фестиваль "Нужные люди", областной пасхальный епархиальный фестиваль "Пасха на Черемшане" (г. Димитровград), концерт в этнокультурном комплексе "Парк дружбы народов" ЖР "Волгарь", старт акции "Культурный марафон" в рамках проекта "Культура для школьников в Самарской области" и др.

Большая часть репертуара исполняется под аккомпанемент инструментальной группы "Альянс".



https://youtu.be/fkqVceJS2wU - Народный вокальный ансамбль "ВЕРА" им. Ю.Новикова - нарезка для БИТВЫ ХОРОВ