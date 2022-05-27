На Волжском проспекте ограничат движение из-за ремонта канализации

В центре Самары ограничат движение для устранения аварии на канализационном колодце в районе дома №43 на Волжском проспекте.

Проезжую часть перекроют от ул. Осипенко до ул. Полевой с 00:00 28 мая по 5:00 29 мая.

В это время автобусы №№ 61, 247, 261 будут объезжать перекрытый участок по улицам Осипенко, Ново-Садовой, Полевой (в обоих направлениях), а автобус №207 - по улицам Ново-Садовой и Полевой.