"Патриоты и профессионалы": Дмитрий Азаров о суперфиналистах конкурса "Лидеры России"

В субботу, 27 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает в Москве. Сразу по возвращении из Донецкой народной республики, где было подписано соглашение о сотрудничестве в восстановлении экономики и инфраструктуры города Снежное, глава региона встретился с суперфиналистами четвертого конкурса управленцев "Лидеры России" - флагманского проекта АНО "Россия - страна возможностей".
Уже не первый год Дмитрий Азаров входит в число наставников конкурса. "Только сегодня утром я вернулся из поездки в Донецкую Народную Республику - на суперфинал конкурса. Считаю для себя это очень важным. Подготовка кадров, развитие человеческого потенциала, выявление лидеров - это нам крайне необходимо. Без этого ожидать опережающего развития территорий, страны в целом невозможно", - подчеркнул губернатор Самарской области.
Глава региона предложил суперфиналистам кейс по созданию модели антикризисного управления территориями в условиях внешнего давления "УпраVленец". Он напрямую связаны с той задачей, которую сегодня решает наряду с другими регионами России Самарская область в рамках сотрудничества с городами ДНР и ЛНР.
Напомним, вчера Дмитрий Азаров заключил соглашение о сотрудничестве Самарской области и города Снежное в Донецкой народной республике. Туда уже прибыла техника, трудятся специалисты, решая первоочередные задачи, помогая восстановить инфраструктуру и наладить функционирование различных отраслей.
Свои идеи о том, как выстроить эту работу наиболее эффективно, глава региона предложил высказать суперфиналистам конкурса.
"Сегодня готовых решений здесь нет. Каждый регион приезжает и на месте предлагает подходы. Мы все - первопроходцы и будем эти задачи решать впервые", - обратился к участникам Дмитрий Азаров.
Участники сразу включились в работу. Был озвучен целый ряд предложений о том, как выстроить работу штаба по восстановлению города, на что обратить внимание, какие направления работы наиболее перспективны. За час участники суперфинала предложили ряд эффективных инструментов по работе в рамках сотрудничества со Снежным.
"Было ощущение, что работает команда, несмотря на то что они сегодня только встретились, объединились. Смогли договориться, скоординироваться и дать целый ряд очень неплохих перспективных идей, которые можно претворять в жизнь, и мы претворяем уже сейчас, - поделился впечатлениями от работы конкурсантов Дмитрий Азаров. - Качество обсуждения и идей заслуживают и уважения, и, более того, многие из них - внедрения".
Среди тех, кто участвовал в обсуждении за круглым столом, - Валерий Медовый, министр цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики. По его словам, предложенный наставником кейс в нынешних реалиях действительно актуален, но назвать его простым нельзя.
"Мы коллективно обсудили все вопросы и в рамках своих компетенций предложили решения, - рассказал он. - Тот бесценный опыт, та подача, которая была у Дмитрия Игоревича, действительно важна участникам. Все отметили умение наставника четко и быстро изложить суть проблемы, оценить наши решения и конструктивно сказать, что он думает по каждому предложению. У него есть чему поучиться, и Самарской области очень повезло с таким губернатором".
После общения с участниками Дмитрий Азаров отметил, что уровень "Лидеров России" с каждым годом возрастает. И сегодня, в этот непростой период, когда лидерские качества выходят на первый план, актуальность конкурса не вызывает сомнений - стране нужны лидеры.
"Есть такое высказывание: "Правильный человек на правильном месте важнее, чем стратегия". Сейчас нет готовых стратегий. Ситуация, в которой оказалась наша страна - беспрецедентное несправедливое экономическое давление, информационная война, развязанная в отношении нашего государства, последствия, связанные с влиянием санкций на экономику - должна выявить лидеров. И благодаря президентской платформе "Россия - страна возможностей", флагманскому проекту "Лидеры России" - мы знаем их имена. Есть лидеры, которых мы открыли в прошлые годы. Я уверен, нынешний конкурс откроет новые имена настоящих лидеров, которые готовы брать на себя ответственность, которые являются не только профессионалами, но и патриотами. Время выбрало нас для того, чтобы преодолеть все вызовы, с которыми мы столкнулись. И я уверен, что этот конкурс, который проводится не первый год, создал очень серьезный задел, чтобы сейчас мы преодолевали все сложности наиболее эффективным способом, потому что у нас есть команда настоящих лидеров, команда, которая появилась благодаря президенту страны, благодаря усилиям "Россия - страна возможностей". Мы знаем, на кого будет равняться и опираться Родина в эти непростые времена", - заявил Дмитрий Азаров.
Все годы существования конкурса "Лидеры России" Самарская область входит в число лидеров по количеству участников. Так, в 2022 году 63-й регион вошел в топ-5 по количеству заявок на участие в "Лидерах России" - их было 3207. Более 70 талантливых управленцев прошли в финал.
По поручению губернатора Дмитрия Азарова в регионе проходила профессиональная подготовка участников к финальным испытаниям на базе Центра развития талантов и трансформации государственного управления "Таволга".
В суперфинале конкурса по результатам оценочной кампании оказались семь представителей руководящего звена предприятий и организаций Самарской области - победителей различных треков конкурса. Трек "Государственное управление" - сотрудник департамента финансов администрации городского округа Самара Александр Труханович; трек "Наука" - первый проректор и начальник управления подготовки научных кадров Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева Андрей Прокофьев и Марк Шлеенков; трек "Бизнес и промышленность" - вице-президент производственной компании Дмитрий Федорцов, начальник отдела проектирования ракетно-космического центра "Прогресс" Алексей Аистов, директор предприятия торговли Алексей Ермолаев, начальник управления риск-менеджмента банка Иван Данилов.
Большинство из них участвуют в конкурсе уже не впервые. Мотивация - сравнить себя с лучшими управленцами России, получить ценный опыт и, конечно, побороться за право получения гранта на образование.
"Не случайно Самарская область все годы оказывается то в пятерке, то в тройке лидеров по количеству участников. Мы активно приглашаем жителей Самарской области принять участие в этом конкурсе - сделать шаг из зоны комфорта, попробовать себя. В этом конкурсе есть победители, но нет проигравших. Каждый открывает для себя что-то новое - новые знания, новые компетенции, новых людей. Каждый участник конкурса чувствует себя единым целым с большой командой управленцев нашей страны", - резюмировал глава Самарской области.
Последние комментарии
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость