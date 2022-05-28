"Патриоты и профессионалы": Дмитрий Азаров о суперфиналистах конкурса "Лидеры России"

В субботу, 27 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает в Москве. Сразу по возвращении из Донецкой народной республики, где было подписано соглашение о сотрудничестве в восстановлении экономики и инфраструктуры города Снежное, глава региона встретился с суперфиналистами четвертого конкурса управленцев "Лидеры России" - флагманского проекта АНО "Россия - страна возможностей".

Уже не первый год Дмитрий Азаров входит в число наставников конкурса. "Только сегодня утром я вернулся из поездки в Донецкую Народную Республику - на суперфинал конкурса. Считаю для себя это очень важным. Подготовка кадров, развитие человеческого потенциала, выявление лидеров - это нам крайне необходимо. Без этого ожидать опережающего развития территорий, страны в целом невозможно", - подчеркнул губернатор Самарской области.

Глава региона предложил суперфиналистам кейс по созданию модели антикризисного управления территориями в условиях внешнего давления "УпраVленец". Он напрямую связаны с той задачей, которую сегодня решает наряду с другими регионами России Самарская область в рамках сотрудничества с городами ДНР и ЛНР.

Напомним, вчера Дмитрий Азаров заключил соглашение о сотрудничестве Самарской области и города Снежное в Донецкой народной республике. Туда уже прибыла техника, трудятся специалисты, решая первоочередные задачи, помогая восстановить инфраструктуру и наладить функционирование различных отраслей.

Свои идеи о том, как выстроить эту работу наиболее эффективно, глава региона предложил высказать суперфиналистам конкурса.

"Сегодня готовых решений здесь нет. Каждый регион приезжает и на месте предлагает подходы. Мы все - первопроходцы и будем эти задачи решать впервые", - обратился к участникам Дмитрий Азаров.

Участники сразу включились в работу. Был озвучен целый ряд предложений о том, как выстроить работу штаба по восстановлению города, на что обратить внимание, какие направления работы наиболее перспективны. За час участники суперфинала предложили ряд эффективных инструментов по работе в рамках сотрудничества со Снежным.

"Было ощущение, что работает команда, несмотря на то что они сегодня только встретились, объединились. Смогли договориться, скоординироваться и дать целый ряд очень неплохих перспективных идей, которые можно претворять в жизнь, и мы претворяем уже сейчас, - поделился впечатлениями от работы конкурсантов Дмитрий Азаров. - Качество обсуждения и идей заслуживают и уважения, и, более того, многие из них - внедрения".

Среди тех, кто участвовал в обсуждении за круглым столом, - Валерий Медовый, министр цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики. По его словам, предложенный наставником кейс в нынешних реалиях действительно актуален, но назвать его простым нельзя.

"Мы коллективно обсудили все вопросы и в рамках своих компетенций предложили решения, - рассказал он. - Тот бесценный опыт, та подача, которая была у Дмитрия Игоревича, действительно важна участникам. Все отметили умение наставника четко и быстро изложить суть проблемы, оценить наши решения и конструктивно сказать, что он думает по каждому предложению. У него есть чему поучиться, и Самарской области очень повезло с таким губернатором".

После общения с участниками Дмитрий Азаров отметил, что уровень "Лидеров России" с каждым годом возрастает. И сегодня, в этот непростой период, когда лидерские качества выходят на первый план, актуальность конкурса не вызывает сомнений - стране нужны лидеры.

"Есть такое высказывание: "Правильный человек на правильном месте важнее, чем стратегия". Сейчас нет готовых стратегий. Ситуация, в которой оказалась наша страна - беспрецедентное несправедливое экономическое давление, информационная война, развязанная в отношении нашего государства, последствия, связанные с влиянием санкций на экономику - должна выявить лидеров. И благодаря президентской платформе "Россия - страна возможностей", флагманскому проекту "Лидеры России" - мы знаем их имена. Есть лидеры, которых мы открыли в прошлые годы. Я уверен, нынешний конкурс откроет новые имена настоящих лидеров, которые готовы брать на себя ответственность, которые являются не только профессионалами, но и патриотами. Время выбрало нас для того, чтобы преодолеть все вызовы, с которыми мы столкнулись. И я уверен, что этот конкурс, который проводится не первый год, создал очень серьезный задел, чтобы сейчас мы преодолевали все сложности наиболее эффективным способом, потому что у нас есть команда настоящих лидеров, команда, которая появилась благодаря президенту страны, благодаря усилиям "Россия - страна возможностей". Мы знаем, на кого будет равняться и опираться Родина в эти непростые времена", - заявил Дмитрий Азаров.

Все годы существования конкурса "Лидеры России" Самарская область входит в число лидеров по количеству участников. Так, в 2022 году 63-й регион вошел в топ-5 по количеству заявок на участие в "Лидерах России" - их было 3207. Более 70 талантливых управленцев прошли в финал.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова в регионе проходила профессиональная подготовка участников к финальным испытаниям на базе Центра развития талантов и трансформации государственного управления "Таволга".

В суперфинале конкурса по результатам оценочной кампании оказались семь представителей руководящего звена предприятий и организаций Самарской области - победителей различных треков конкурса. Трек "Государственное управление" - сотрудник департамента финансов администрации городского округа Самара Александр Труханович; трек "Наука" - первый проректор и начальник управления подготовки научных кадров Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева Андрей Прокофьев и Марк Шлеенков; трек "Бизнес и промышленность" - вице-президент производственной компании Дмитрий Федорцов, начальник отдела проектирования ракетно-космического центра "Прогресс" Алексей Аистов, директор предприятия торговли Алексей Ермолаев, начальник управления риск-менеджмента банка Иван Данилов.

Большинство из них участвуют в конкурсе уже не впервые. Мотивация - сравнить себя с лучшими управленцами России, получить ценный опыт и, конечно, побороться за право получения гранта на образование.

"Не случайно Самарская область все годы оказывается то в пятерке, то в тройке лидеров по количеству участников. Мы активно приглашаем жителей Самарской области принять участие в этом конкурсе - сделать шаг из зоны комфорта, попробовать себя. В этом конкурсе есть победители, но нет проигравших. Каждый открывает для себя что-то новое - новые знания, новые компетенции, новых людей. Каждый участник конкурса чувствует себя единым целым с большой командой управленцев нашей страны", - резюмировал глава Самарской области.