31 мая в Самарской области стартует Детская музыкальная академия Юрия Башмета

Во вторник, 31 мая, в 19:00 в театрально-концертном комплексе "Дворец культуры" в Новокуйбышевске откроется XII Детская музыкальная академия стран СНГ под патронажем народного артиста СССР Юрия Башмета с участием государственного академического симфонического оркестра "Новая Россия".

На открытии вместе с симфоническим оркестром "Новая Россия" выступят выпускники академии, лауреаты ЗОЛОТОЙ КНИГИ "Имена молодых дарований Самарской области": Серафима Федорова (флейта, Москва), Зиновия Нестеренко (скрипка, Москва), София Сафронова (кларнет, Москва).

В 2022 г. в академии принимают участие 72 молодых музыканта. Талантливые ученики музыкальных школ Самарской области - активные участники форума. Всего за 11 лет в академии обучились свыше 800 детей.

В рамках работы академии на базе ведущих школ искусств и музыкальных школ Самарского региона пройдут мастер-классы ("Фортепиано", "Скрипка", "Кларнет", "Гитара", "Виолончель", "Флейта") с участием ведущих преподавателей Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, Московского флейтового центра и Московской государственной классической академии им. Маймонида, концертирующих исполнителей и лауреатов международных конкурсов. В рамках работы академии возобновятся и мастер-классы для преподавателей ДМШ и ДШИ.

Также состоятся совместные концерты педагогов и учеников в ДШИ (Отрадный и Чапаевск).

Участников академии 1 июня пригласят на площадь Славы на музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области.

В программе: "Евгений Онегин" (А.С.Пушкин - П.И.Чайковский). Музыкально-драматическое действие с участием государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета, народного артиста РФ Константина Хабенского, артистки Ольги Литвиновой и солистов ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга.

1 июня в ДМШ им. М.И.Глинки пройдет прослушивание молодых музыкантов в юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета в сезон 2022-2024 гг. (в сезоне 2020-2021 гг. в нем играли восемь музыкантов и два ассистента из школ и колледжей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска).