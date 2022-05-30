31 мая в Самарской области стартует Детская музыкальная академия Юрия Башмета

Во вторник, 31 мая, в 19:00 в театрально-концертном комплексе "Дворец культуры" в Новокуйбышевске откроется XII Детская музыкальная академия стран СНГ под патронажем народного артиста СССР Юрия Башмета с участием государственного академического симфонического оркестра "Новая Россия".
На открытии вместе с симфоническим оркестром "Новая Россия" выступят выпускники академии, лауреаты ЗОЛОТОЙ КНИГИ "Имена молодых дарований Самарской области": Серафима Федорова (флейта, Москва), Зиновия Нестеренко (скрипка, Москва), София Сафронова (кларнет, Москва).
В 2022 г. в академии принимают участие 72 молодых музыканта. Талантливые ученики музыкальных школ Самарской области - активные участники форума. Всего за 11 лет в академии обучились свыше 800 детей.
В рамках работы академии на базе ведущих школ искусств и музыкальных школ Самарского региона пройдут мастер-классы ("Фортепиано", "Скрипка", "Кларнет", "Гитара", "Виолончель", "Флейта") с участием ведущих преподавателей Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, Московского флейтового центра и Московской государственной классической академии им. Маймонида, концертирующих исполнителей и лауреатов международных конкурсов. В рамках работы академии возобновятся и мастер-классы для преподавателей ДМШ и ДШИ.
Также состоятся совместные концерты педагогов и учеников в ДШИ (Отрадный и Чапаевск).
Участников академии 1 июня пригласят на площадь Славы на музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области.
В программе: "Евгений Онегин" (А.С.Пушкин - П.И.Чайковский). Музыкально-драматическое действие с участием государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета, народного артиста РФ Константина Хабенского, артистки Ольги Литвиновой и солистов ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга.
1 июня в ДМШ им. М.И.Глинки пройдет прослушивание молодых музыкантов в юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета в сезон 2022-2024 гг. (в сезоне 2020-2021 гг. в нем играли восемь музыкантов и два ассистента из школ и колледжей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска).
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!