Сретенский Хор выступил в Самаре с проектом "Жизнь"

В ДК "Нефтяник" 26 мая хор Московского Сретенского монастыря представил новую программу, посвященную взаимоотношениям человека и мира, - "Жизнь". Ее слушателями стали сотрудники самарской группы дочерних предприятий НК "Роснефть".
Самара, наряду с еще четырьмя городами, вошла в график гастрольного тура коллектива с более чем шестивековой историей. Это уже седьмой совместный проект компании "Роснефть" и хора, и, по традиции, тема каждый раз - новая. Прежде с успехом прошли концертные представления "Роснефть. Великой Победе посвящается", "Несвятые святые", "Романовы", "Россия: время, вперед!", "Шедевры мировой культуры" и "Подвиг во имя любви".
"В этом году наша программа посвящена философии гармонии человека и мира, нашего отношения к окружающей среде, к нашей планете, к Вселенной, - рассказал режиссер постановки Федор Степанов. - Это некое сочетание слова и музыки в мультимедийном формате, где мы стараемся сочетать видеографику с цифровым контентом. Мы очень любим академические акустические площадки, но возможность работать с передовыми технологиями - для нас большая радость, потому что это, как ничто другое, способно разнообразить творческую деятельность и, надеюсь, принести зрителям определенный глоток новизны".
Современная музыка, которую создает Сретенский Хор, вдохновлена захватывающими образами величественной природы, и основной мотив новой программы - взаимосвязь внутренней душевной чистоты человека и чистоты Земли как главного средства сохранения на ней жизни. Полифоническое звучание и эффектный ряд авторских видеоинсталляций несут в себе определенные смыслы, которые, сочетаясь, передают невероятную энергию и силу музыки. Автор идеи - художественный руководитель коллектива, заслуженный артист России Никон Жила.
"Я надеюсь, что этот комплекс благородного и доброго воздействия на слушателей, классическая и эстрадная музыка, составляющая, на наш взгляд, менталитет, и дает нам возможность говорить на одном языке, понимать друг друга, - добавил перед концертом Федор Степанов. - Кроме того, передать культурный код подрастающему поколению, которое также сможет его использовать как некий метроном своего сердца, души для того, чтобы отличать добро от зла и передавать своим детям".
Молодежи в зале Дворца культуры было действительно немало, но больше других этого концерта ждали представители среднего и старшего поколения, ветераны производств. На концерт были также приглашены ветераны Великой Отечественной войны. Не было, как и во время всех выступлений Сретенского Хора, ни одного свободного места.
"Прикоснуться к творчеству такого знаменитого коллектива - огромная удача, - высказалась одна из слушательниц, сотрудница АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" Юлия Меркулова. - Участие в таких художественных мероприятиях духовно обогащает".
По словам главного специалиста отдела автоматизации и связи ООО "СамараНИПИнефть" Натальи Шумиловой, такие концерты очень позитивны для сотрудников, потому что сплачивают работников разных предприятий.
"Лично мне очень нравятся голоса, я не первый год знакома с творчеством хора, и программы очень интересные, - сказала она. - Приятно, что компания заботится о своих сотрудниках, дарит положительные эмоции подобными проектами или концертами к Дню нефтяника, к Дню города - их немало, у нас насыщенная корпоративная жизнь. Очень важно, что к ним приобщается молодежь".
Новая программа Сретенского Хора имеет два воплощения - сценическое и видео. Именно в сценической форме ее увидят зрители пяти регионов присутствия Роснефти: концертный тур начался 16 мая выступлением в Рязани и завершится 31 мая в Нефтеюганске. Видеоверсию коллектив разместит на своих ресурсах, чтобы она была доступна всем желающим. Совместное начинание социально ответственной компании и хора с богатейшей историей таким образом смогут оценить все, кому искренне дороги духовные ценности и, конечно, величайшая музыка, проникающая в самые сердца.
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Дополнительно, стоит отметить, что кол- во выходящих с мастерской - лукавство. И да, упавшее качество привело к тому, что человек потерял вообще все заказы. Кстати, на авито- куча классных мастеров, их надо только найти
Вставлю 5 копеек, за державу обидно. 1. В НХЛ - ну нет. К сожалению, работ Егора там - нет. 2. В КХЛ - ну нет, к сожалению, работ Егора - там нет 3. Для ЖХЛ - работу полностью была переделана, шлем смывали. И там - нет. В мастерской круто рисовали Арина и Маргарита, но - девочки работают в другом месте. Лично заказывал у Егора шлема, еа выходе- из 5 шлемов, нарисовал 2, три не нарисовал. Пытался обмануть, взять деньги, а шлема не сделанные отдать после. Что странно, отправлял их рисовать в другой город. На мои просьбы пояснить - отвечал, что не будет со мной обсуждать. К сожалению, за ним пришлось переделывать порядка 8 шлемов, или больше. Отлично работает в мастерской его супруга, руки - золотые. Но, не желание слушать заказчиков, угрозы, а также полнейшее принебрежение уважением к людям свели все процессы с Егором - к нулю. Было интересно работать, но - выводы каждый делает сам. PS Ну совсем ни чего личного, кстати.
Установка памятника Тамерлану, как победителю на Самарской земле противоречит историческому значению битвы и не патриотична. Войска Тохтамыша были собраны из представителей местного населения. И хоть конкретная битва была проиграна, она остановила проход захватчиков дальше на Русь. Кроме того пропаганда воинских успехов Узбекистана на российской земле неуместно.
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Картинг. Хочу помочь детям! Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью. К вам обратились за помощью те, кто без вашего участия может лишиться увлекательного дела. Многие дети, мальчишки и девчонки, мечтают стать пилотами на трассе. Они ходят на занятия, где под руководством опытного тренера изучают приемы скоростного вождения. Только постоянные упражнения позволяют правильно обгонять, выстраивать траекторию и выбирать скорость. В основе победы на трассе лежит хорошая квалификация. И, конечно, профессиональный карт. Дети, которые занимаются в кружках, полностью зависят от взрослых, потому что отсутствие денег и сломанные запчасти не позволяют участвовать в соревнованиях. Сколько удовольствия и новых ощущений испытывают ребята, когда они попадают за руль и начинают управлять машиной. Может быть, именно в таком кружке растут не только чемпионы России, но даже будущие чемпионы мира в этом виде спорта?! Вы можете помочь детской секции картинга, которая находится в городе Сызрань. У нас в настоящее время просто бедственное положение. Все держится на энтузиазме руководителя: Краснова Сергея. Прочитайте моё письмо и посмотрите фотографии. Обратите внимание на то, с каким увлечением работают мои воспитанники. Они любят этот развивающий вид спорта и очень хотят продолжать обучение. Обращаюсь к вам с просьбой помочь выжить секции картинга в городе Сызрани. Раньше в городе было ДВЕ станции юных техников, и в каждой была секция картинга. Картинг был ещё и во Дворце пионеров. Сейчас в городе нет ни одной стации, и кружок во Дворце пионеров тоже уничтожили. Закрыли - не поворачивается сказать, просто уничтожили! Мы боролись, писали письма, везде ответ у них один. Лет пять тому назад я ездил к губернатору Самарской области на прием. Он не принял, а приняла меня заместитель. Вот после этого нам дали помещение, где мы и базировались. У нас очень много детей хотят заниматься картингом, но очень плохая материальная часть не позволяет набирать детей. Да и большая часть картингов требует ремонта. Вот в таком положении находится наш кружок. Мы обращались и к мэру города Сызрань за помощью. Второй год ждем помощи. Решили обратиться через интернет к вам за помощью. Связаться со мной,АДРЕС ДЛЯ ПОСЫЛОК ,446012 Самарская обл.г.Сызрань,ул.Новосибирская 47,ПОСЫЛКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ КОТОРЫЕ ЕСТЬ В ГОРОДЕ, помощь можно оказать,перевести по номеру телефона 89276105497,связаться можно через соцсети СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КРАСНОВ.или пишите на почту xxUbahbi4xx@yandex.ru И Всегда, находясь на волне успеха, надо творить дела милосердия, подавать милостыню. А если Господь помогает в тяжелых обстоятельствах, то не забывать после о благодарности. Тогда и Он не забудет о ваших нуждах.