Сретенский Хор выступил в Самаре с проектом "Жизнь"

В ДК "Нефтяник" 26 мая хор Московского Сретенского монастыря представил новую программу, посвященную взаимоотношениям человека и мира, - "Жизнь". Ее слушателями стали сотрудники самарской группы дочерних предприятий НК "Роснефть".

Самара, наряду с еще четырьмя городами, вошла в график гастрольного тура коллектива с более чем шестивековой историей. Это уже седьмой совместный проект компании "Роснефть" и хора, и, по традиции, тема каждый раз - новая. Прежде с успехом прошли концертные представления "Роснефть. Великой Победе посвящается", "Несвятые святые", "Романовы", "Россия: время, вперед!", "Шедевры мировой культуры" и "Подвиг во имя любви".

"В этом году наша программа посвящена философии гармонии человека и мира, нашего отношения к окружающей среде, к нашей планете, к Вселенной, - рассказал режиссер постановки Федор Степанов. - Это некое сочетание слова и музыки в мультимедийном формате, где мы стараемся сочетать видеографику с цифровым контентом. Мы очень любим академические акустические площадки, но возможность работать с передовыми технологиями - для нас большая радость, потому что это, как ничто другое, способно разнообразить творческую деятельность и, надеюсь, принести зрителям определенный глоток новизны".

Современная музыка, которую создает Сретенский Хор, вдохновлена захватывающими образами величественной природы, и основной мотив новой программы - взаимосвязь внутренней душевной чистоты человека и чистоты Земли как главного средства сохранения на ней жизни. Полифоническое звучание и эффектный ряд авторских видеоинсталляций несут в себе определенные смыслы, которые, сочетаясь, передают невероятную энергию и силу музыки. Автор идеи - художественный руководитель коллектива, заслуженный артист России Никон Жила.

"Я надеюсь, что этот комплекс благородного и доброго воздействия на слушателей, классическая и эстрадная музыка, составляющая, на наш взгляд, менталитет, и дает нам возможность говорить на одном языке, понимать друг друга, - добавил перед концертом Федор Степанов. - Кроме того, передать культурный код подрастающему поколению, которое также сможет его использовать как некий метроном своего сердца, души для того, чтобы отличать добро от зла и передавать своим детям".

Молодежи в зале Дворца культуры было действительно немало, но больше других этого концерта ждали представители среднего и старшего поколения, ветераны производств. На концерт были также приглашены ветераны Великой Отечественной войны. Не было, как и во время всех выступлений Сретенского Хора, ни одного свободного места.

"Прикоснуться к творчеству такого знаменитого коллектива - огромная удача, - высказалась одна из слушательниц, сотрудница АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" Юлия Меркулова. - Участие в таких художественных мероприятиях духовно обогащает".

По словам главного специалиста отдела автоматизации и связи ООО "СамараНИПИнефть" Натальи Шумиловой, такие концерты очень позитивны для сотрудников, потому что сплачивают работников разных предприятий.

"Лично мне очень нравятся голоса, я не первый год знакома с творчеством хора, и программы очень интересные, - сказала она. - Приятно, что компания заботится о своих сотрудниках, дарит положительные эмоции подобными проектами или концертами к Дню нефтяника, к Дню города - их немало, у нас насыщенная корпоративная жизнь. Очень важно, что к ним приобщается молодежь".

Новая программа Сретенского Хора имеет два воплощения - сценическое и видео. Именно в сценической форме ее увидят зрители пяти регионов присутствия Роснефти: концертный тур начался 16 мая выступлением в Рязани и завершится 31 мая в Нефтеюганске. Видеоверсию коллектив разместит на своих ресурсах, чтобы она была доступна всем желающим. Совместное начинание социально ответственной компании и хора с богатейшей историей таким образом смогут оценить все, кому искренне дороги духовные ценности и, конечно, величайшая музыка, проникающая в самые сердца.