В регионе завершились первые состязания "AeroSkill"

Первый региональный конкурс "AeroSkill" прошел 28 мая в Исаклах и собрал более 30 участников из различных населенных пунктов Самарской области. Даже сильный ветер и дождь не помешали участникам показать отличные результаты в пилотировании беспилотных летательных аппаратов.

Первый дистанционный этап мероприятия выявил победителей в номинации 3D-моделирования. По его итогам участники получили допуск к соревнованиям "беспилотников". По условиям очных состязаний ребята должны были показать мастерство управления квадрокоптером в визуальном пилотировании и специальной "Поисковой операции".

"Мы впервые проводим областной конкурс по аэротехнологиям "AeroSkill". Это первое испытание для воспитанников школ области, в которых работал передвижной технопарк "Мобильный кванториум". Ребята выполняли ряд заданий по использованию средств программирования и моделирования, а также управления беспилотными летательными аппаратами в практических целях. В рамках национального проекта "Образование" регион получил уникальный передвижной технопарк "Мобильный кванториум", который выполняет целый комплекс образовательных задач в школах отдаленных населенных пунктов региона. Сегодня этим конкурсом мы подводим своеобразный итог второго учебного года передвижного технопарка", - отметил руководитель структурного подразделения Самарского областного Центра детско-юношеского технического творчества "Мобильный кванториум" Николай Васильев.

В номинации "Визуальные полеты по трассе" победителем стал учащийся 5 класса ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова с. Исаклы Матвей Мыцу, второе место занял учащийся ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино Артем Сульдимиров, третье место - учащийся ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского с. Подбельск Руслан Гариков.

В номинации "Поисковая операция" победителем стал воспитанник технопарка "Кванториум-63 регион" Василий Рузов, второе место - у воспитанника МБОУ ДО ЦТТ "Интеграл" г. Самара Данилы Гончарова, третье место - у учащейся 9-к класса ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова с. Исаклы Полины Филипповой.