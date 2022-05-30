В регионе завершились первые состязания "AeroSkill"

Первый региональный конкурс "AeroSkill" прошел 28 мая в Исаклах и собрал более 30 участников из различных населенных пунктов Самарской области. Даже сильный ветер и дождь не помешали участникам показать отличные результаты в пилотировании беспилотных летательных аппаратов.
Первый дистанционный этап мероприятия выявил победителей в номинации 3D-моделирования. По его итогам участники получили допуск к соревнованиям "беспилотников". По условиям очных состязаний ребята должны были показать мастерство управления квадрокоптером в визуальном пилотировании и специальной "Поисковой операции".
"Мы впервые проводим областной конкурс по аэротехнологиям "AeroSkill". Это первое испытание для воспитанников школ области, в которых работал передвижной технопарк "Мобильный кванториум". Ребята выполняли ряд заданий по использованию средств программирования и моделирования, а также управления беспилотными летательными аппаратами в практических целях. В рамках национального проекта "Образование" регион получил уникальный передвижной технопарк "Мобильный кванториум", который выполняет целый комплекс образовательных задач в школах отдаленных населенных пунктов региона. Сегодня этим конкурсом мы подводим своеобразный итог второго учебного года передвижного технопарка", - отметил руководитель структурного подразделения Самарского областного Центра детско-юношеского технического творчества "Мобильный кванториум" Николай Васильев.
В номинации "Визуальные полеты по трассе" победителем стал учащийся 5 класса ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова с. Исаклы Матвей Мыцу, второе место занял учащийся ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино Артем Сульдимиров, третье место - учащийся ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского с. Подбельск Руслан Гариков.
В номинации "Поисковая операция" победителем стал воспитанник технопарка "Кванториум-63 регион" Василий Рузов, второе место - у воспитанника МБОУ ДО ЦТТ "Интеграл" г. Самара Данилы Гончарова, третье место - у учащейся 9-к класса ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова с. Исаклы Полины Филипповой.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.