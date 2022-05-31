В Самаре будут судить фальшивого продавца кроссовок из Интернета

В Самаре отправили в суд уголовное дело 32-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в конце 2021 г. мужчина разместил в группе соцсети объявление о продаже кроссовок. В тот же день на предложение откликнулась 36-летняя женщина. Она оплатила полною стоимость - 6500 руб., после чего продавец перестал выходить на связь. И конечно, товара в назначенный срок заказчица не получила.

Полицейские выяснили, что владельцем счета был 81-летний мужчина. Пенсионер рассказал, что счетом пользовался его внук. Подозреваемого задержали. Он рассказал, что незаконно полученные деньги потратил на оплату долгов, и пообещал возместить ущерб.