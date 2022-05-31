В Самаре будут судить фальшивого продавца кроссовок из Интернета

В Самаре отправили в суд уголовное дело 32-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, в конце 2021 г. мужчина разместил в группе соцсети объявление о продаже кроссовок. В тот же день на предложение откликнулась 36-летняя женщина. Она оплатила полною стоимость - 6500 руб., после чего продавец перестал выходить на связь. И конечно, товара в назначенный срок заказчица не получила.
Полицейские выяснили, что владельцем счета был 81-летний мужчина. Пенсионер рассказал, что счетом пользовался его внук. Подозреваемого задержали. Он рассказал, что незаконно полученные деньги потратил на оплату долгов, и пообещал возместить ущерб.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...