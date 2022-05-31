В Самаре пустят автобусы по бывшему маршруту электробуса

С 1 июня возобновит работу автобусный маршрут №108 Губернский рынок - Микрорайон Южный Город.
Ранее по маршруту ходили электробусы, сейчас их опытная эксплуатация завершена. Теперь пассажиров будут перевозить четыре НЕФАЗа. Перевозчиком выступает МП "ТТУ".
Тариф по межмуниципальному маршруту нерегулируемый (льготы не предусмотрены). Стоимость проезда за наличный расчет и по банковской карте - 35 рублей.
Начало движения: от Губернского рынка - в 5:00, от спорткомплекса "Южный" - в 6:00. Окончание движения: от Губернского рынка последний автобус будет отъезжать в 20:00, от спорткомплекса "Южный" - в 21:00. Интервал движения в часы пик 30 минут.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
И это Нарва! Город Российской славы! Печалька.