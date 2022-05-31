В Самаре пустят автобусы по бывшему маршруту электробуса

С 1 июня возобновит работу автобусный маршрут №108 Губернский рынок - Микрорайон Южный Город.

Ранее по маршруту ходили электробусы, сейчас их опытная эксплуатация завершена. Теперь пассажиров будут перевозить четыре НЕФАЗа. Перевозчиком выступает МП "ТТУ".

Тариф по межмуниципальному маршруту нерегулируемый (льготы не предусмотрены). Стоимость проезда за наличный расчет и по банковской карте - 35 рублей.

Начало движения: от Губернского рынка - в 5:00, от спорткомплекса "Южный" - в 6:00. Окончание движения: от Губернского рынка последний автобус будет отъезжать в 20:00, от спорткомплекса "Южный" - в 21:00. Интервал движения в часы пик 30 минут.