В Самарской области приостановлен масочный режим

В Самарской области приостановили действие противоковидных мер - масочный режим и социальную дистанцию соблюдать больше не обязательно. Соответствующее постановление губернатора опубликовано во вторник, 31 мая.

Также снимается запрет на допуск в здания граждан, не соблюдающих масочный режим.

Постановление вступило в силу со дня опубликования.