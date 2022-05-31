В день проведения фестиваля Юрия Башмета на Волжском проспекте в Самаре ограничат движение

В среду, 1 июня, в связи с проведением музыкального фестиваля Юрия Башмета в Самаре с 14:00 до 23:59 будет ограничено движение транспорта по Волжскому проспекту от улицы Маяковского до улицы Вилоновской.

Ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара, а также транспортные средства, которые принадлежат гражданам, проживающим в зоне ограничения движения транспорта.

Кроме того, на вышеуказанном участке улично-дорожной сети с 06:00 до 23:59 будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

С 14:00 до 23:59 общественный транспорт - автобусы маршрутов №№ 61, 207, 247, 261 - проследует по скорректированным схемам.

Напомним, для удобства горожан и гостей Самары по окончании фестиваля подадут дополнительный подвижной состав. Автобусы маршрутов №№ 1, 67, 41 и 34 сосредоточат на улице Молодогвардейской возле площади Славы.