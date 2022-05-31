В день проведения фестиваля Юрия Башмета на Волжском проспекте в Самаре ограничат движение

В среду, 1 июня, в связи с проведением музыкального фестиваля Юрия Башмета в Самаре с 14:00 до 23:59 будет ограничено движение транспорта по Волжскому проспекту от улицы Маяковского до улицы Вилоновской.
Ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара, а также транспортные средства, которые принадлежат гражданам, проживающим в зоне ограничения движения транспорта.
Кроме того, на вышеуказанном участке улично-дорожной сети с 06:00 до 23:59 будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.
С 14:00 до 23:59 общественный транспорт - автобусы маршрутов №№ 61, 207, 247, 261 - проследует по скорректированным схемам.
Напомним, для удобства горожан и гостей Самары по окончании фестиваля подадут дополнительный подвижной состав. Автобусы маршрутов №№ 1, 67, 41 и 34 сосредоточат на улице Молодогвардейской возле площади Славы.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
И это Нарва! Город Российской славы! Печалька.