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Общество

Из-за проведения Крестного хода в районе пл. Революции ограничат движение транспорта

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 2 июня, в связи с проведением Крестного хода, посвященного Дню памяти Святителя Алексия, с 10:00 до 12:00 в Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Степана Разина на участке от Венцека до Пионерской, а также улицы Венцека от площади Революции до улицы Максима Горького.

С 20:00 1 июня до 12:00 2 июня на этих участках будут запрещены остановка и парковка транспортных средств.

С 10:00 до 12:00 2 июня автобусы маршрутов №№ 261 и 297 будут следовать по скорректированной схеме.

2 июня, в праздник Вознесения Господня и в день перенесения мощей Святителя Алексия, в центре столицы региона будет проведен крестный ход. Святой Алексий жил в XIV веке. Он был митрополитом Киевским, Московским и всея Руси, его считают небесным покровителем Самары.

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