Из-за проведения Крестного хода в районе пл. Революции ограничат движение транспорта

В четверг, 2 июня, в связи с проведением Крестного хода, посвященного Дню памяти Святителя Алексия, с 10:00 до 12:00 в Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Степана Разина на участке от Венцека до Пионерской, а также улицы Венцека от площади Революции до улицы Максима Горького.

С 20:00 1 июня до 12:00 2 июня на этих участках будут запрещены остановка и парковка транспортных средств.

С 10:00 до 12:00 2 июня автобусы маршрутов №№ 261 и 297 будут следовать по скорректированной схеме.