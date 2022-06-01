В День защиты детей видеосервис Wink представляет эксклюзивную премьеру мультфильма "Где Анна Франк"

"Ростелеком" и дистрибьютор кино "Русский Репортаж" договорились об эксклюзивном цифровом прокате мультфильма "Где Анна Франк" (12+) в видеосервисе Wink с 1 июня 2022 года.
"Где Анна Франк" — это рассказ о большой дружбе, первой влюбленности и невероятных приключениях, соединивший прошлое и настоящее. В анимационном фильме для всей семьи поднимаются очень важные и сложные этические темы, но разговор о них идет на понятном для разных поколений языке.
В основе картины лежит история 13-летней амстердамской школьницы Анны Франк, которая вместе с семьей в годы Второй мировой войны была вынуждена скрываться в убежище и вела дневник. Эта тетрадка стала сильнейшим и одним из самых известных антивоенных исторических документов.
По сюжету картины, в музее Анны Франк, где хранится знаменитый дневник, происходит невероятное событие. Китти, воображаемая подруга, с которой Анна делилась своими мыслями, внезапно сходит со страниц тетрадки. Ей ничего не известно о судьбе Анны, и потому с дневником в руках девочка отправляется на ее поиски. Хотя незримое присутствие Анны Франк в современном Амстердаме ощущается повсеместно, найти ее совсем не просто…
"Анна Франк оставила нам много описаний Китти: кто она, как выглядит, что она за человек. И конечно же, есть ее разговоры с Китти. Я пошел еще дальше и превратил Китти в альтер-эго Анны. В некотором смысле я добавил ей экстравертность. Она борец, и она не находится под контролем родителей, которые устанавливают ее границы, как это было с Анной. Китти никто не критикует, поэтому она свободна делать все, что Анна хотела бы сделать в своем воображении. Именно такой и должна была быть Китти — иначе зачем бы Анна ее выдумала?" — рассуждает режиссер картины Ари Фольман. Предыдущая работа режиссера — "Вальс с Баширом" — получила награду "Золотой глобус" и была номинирована на "Оскар".
Мультфильм "Где Анна Франк" — совместное производство Бельгии, Люксембурга, Франции, Нидерландов и Израиля.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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