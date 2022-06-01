16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Возобновлен рейс из Самары в Баку В июне из Самары открываются рейсы в Стамбул Движение по новой эстакаде на ул. Ново-Садовой откроют в конце года Абоненты провайдера SamaraLan остались без связи "Волга-Трэвэл" организует скоростные маршруты на "Валдаях"

Транспорт и связь Экономика и бизнес

В День защиты детей видеосервис Wink представляет эксклюзивную премьеру мультфильма "Где Анна Франк"

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Ростелеком" и дистрибьютор кино "Русский Репортаж" договорились об эксклюзивном цифровом прокате мультфильма "Где Анна Франк" (12+) в видеосервисе Wink с 1 июня 2022 года.

"Где Анна Франк" — это рассказ о большой дружбе, первой влюбленности и невероятных приключениях, соединивший прошлое и настоящее. В анимационном фильме для всей семьи поднимаются очень важные и сложные этические темы, но разговор о них идет на понятном для разных поколений языке.

В основе картины лежит история 13-летней амстердамской школьницы Анны Франк, которая вместе с семьей в годы Второй мировой войны была вынуждена скрываться в убежище и вела дневник. Эта тетрадка стала сильнейшим и одним из самых известных антивоенных исторических документов.

По сюжету картины, в музее Анны Франк, где хранится знаменитый дневник, происходит невероятное событие. Китти, воображаемая подруга, с которой Анна делилась своими мыслями, внезапно сходит со страниц тетрадки. Ей ничего не известно о судьбе Анны, и потому с дневником в руках девочка отправляется на ее поиски. Хотя незримое присутствие Анны Франк в современном Амстердаме ощущается повсеместно, найти ее совсем не просто…

"Анна Франк оставила нам много описаний Китти: кто она, как выглядит, что она за человек. И конечно же, есть ее разговоры с Китти. Я пошел еще дальше и превратил Китти в альтер-эго Анны. В некотором смысле я добавил ей экстравертность. Она борец, и она не находится под контролем родителей, которые устанавливают ее границы, как это было с Анной. Китти никто не критикует, поэтому она свободна делать все, что Анна хотела бы сделать в своем воображении. Именно такой и должна была быть Китти — иначе зачем бы Анна ее выдумала?" — рассуждает режиссер картины Ари Фольман. Предыдущая работа режиссера — "Вальс с Баширом" — получила награду "Золотой глобус" и была номинирована на "Оскар".

Мультфильм "Где Анна Франк" — совместное производство Бельгии, Люксембурга, Франции, Нидерландов и Израиля.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3