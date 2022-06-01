Вступила в силу новая льгота для многодетных семей на Тольяттиазоте

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) к Международному дню защиты детей выплатит по 5000 рублей сотрудникам с тремя и более детьми.

Такая выплата предусмотрена новым коллективным договором, принятым в октябре 2021 года. Напомним, коллективный договор ПАО "ТОАЗ" в этом году был признан лучшим в Самарской области. По сравнению с предыдущим коллективным договором в нем появились восемь новых льгот, в том числе новый пункт 8.3.7.5. Он гласит: "Многодетным работникам, имеющим на иждивении трех и более детей до 18 лет, в преддверии Международного дня защиты детей окажут материальную помощь в размере 5000 рублей на каждого ребенка".

На Тольяттиазоте 135 заводчан имеют многодетные семьи. Интересно, что в двух из них оба родителя работают на заводе. И еще среди семей выделяется одна, где воспитывают пятерых детей. Всего в многодетных семьях сотрудников воспитываются 411 детей.

ТОАЗ всегда поддерживал многодетных сотрудников. В 2021 году у семьи сотрудников завода Евгения и Марины Устюжаниных, у которых уже росла дочка, родилась еще тройня. Оба супруга работают на ТОАЗе: Евгений - водителем в автотранспортном цехе (№20), Марина - озеленителем в службе сервиса хозяйственного обеспечения. У семьи не было машины, поэтому любая поездка с тремя младенцами превращалась в испытание. Руководство Тольяттиазота решило помочь Устюжаниным и выделило средства на покупку семиместного автомобиля LADA Largus. Ключи от машины молодым родителям вручили в марте 2022 года.

"Наша компания разделяет семейные ценности. Мы понимаем: когда у сотрудников "крепкий тыл", то и на работе у них дела идут хорошо. Мы гордимся, что на Тольяттиазоте так много многодетных семей, где в любви, ласке и достатке воспитываются дети. Уверен, что многие из них, как и их родители, станут нашими коллегами, молодыми тоазовцами. Пусть в семьях заводчан всегда царит уют и согласие. С Международным днем защиты детей!" - отметил генеральный директор ПАО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский.