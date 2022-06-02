В Самаре создан единый Центр развития компетенций по беспилотной авиации

Самарская область нарастит подготовку в России кадрового потенциала по беспилотной авиационной технике - на базе Самарского университета им. Королева и ряда местных учреждений среднего профессионального образования создан единый областной Центр развития компетенций по направлению беспилотных авиационных систем (ЦРК БАС).
Масштабная образовательная структура займется подготовкой не только специалистов в сфере беспилотной авиации - от обучения пилотированию и эксплуатации до вопросов проектирования, производства и ремонта БПЛА, но также подготовкой и повышением квалификации преподавателей для этой сферы и разработкой учебно-методических пособий и программ.
Широк и возрастной охват аудитории ЦРК - от школьников и студентов до сотрудников промышленных предприятий, государственных и муниципальных структур.
"Главной целью созданного Центра развития компетенций станет выявление талантливой молодежи и ее привлечение к обучению в сфере беспилотных технологий, а также создание образовательной и научно-исследовательской среды для подготовки и переподготовки квалифицированных кадров для беспилотной авиации. Уникальность нашего ЦРК по сравнению с другими подобными структурами в России - большая мультисегментность направлений обучения и больший охват аудитории - здесь и школьники и студенты колледжей и вузов, преподаватели и специалисты предприятий и организаций. В других регионах подобная образовательная деятельность ведется, в основном, только по целевому набору", - рассказал директор Центра беспилотных систем Самарского университета им. Королева Давид Овакимян.
Согласно программе деятельности ЦРК БАС, запланировано четыре уровня подготовки учащихся разных возрастных категорий: первый уровень для школьников 5-11 классов, второй - для студентов колледжей и техникумов, третий - для студентов вузов, четвертый - для специалистов организаций-партнеров. Сейчас идет проработка учебных программ и заключение договоров о взаимодействии между участниками и партнерами проекта.
В числе партнеров центра - НОЦ "Инженерия будущего", РКЦ "Прогресс", "ОДК-Кузнецов", авиационный завод "Авиакор", Институт регионального развития. Участниками проекта, наряду с Самарским университетом им. Королева, стали региональное министерство науки и образования, Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И.Козлова, Поволжский государственный колледж, кванториумы Самарской области, Центр одаренных детей "Вега" и Самарский государственный колледж.
Интерес к участию в проекте также проявили колледжи Башкирии, Пензенской и Ульяновской областей. В ЦРК БАС уже поступило более 50 заявок от общеобразовательных школ Самарской области с предложением принять их в проект и помочь в создании у них специализированных инженерных классов авиастроительного профиля.
Самарский университет им. Королева заявлен как базовая площадка по подготовке учащихся учебных заведений среднего, профессионального и высшего образования. Занятия будут вести аспиранты и преподаватели университета, практические занятия и экзамены по внешнему пилотированию пройдут на учебном аэродроме вуза и на площадке техникума авиационного и промышленного машиностроения. Набор обучающихся запланирован с июня по сентябрь, занятия начнутся с октября, экзамены у студентов пройдут в июне следующего года, школьники закончат учебу в мае.
"Задача университета - стать методическим центром, обеспечивающим непрерывность образования будущих специалистов по беспилотным системам. Центр будет готовить как специалистов, так и преподавателей в этой сфере. Если говорить о прогнозируемом количестве учащихся на предстоящий учебный год в рамках ЦРК БАС, то примерно около 100 человек планируется от учреждений среднего профессионального образования. Плюс еще наши студенты (их также будет обучаться около 100 человек). И уже более 50 заявок поступило от различных школ по теме создания и курирования авиационных классов и, скорее всего, этих заявок будет больше", - отметила проректор Самарского университета им. Королева Виктория Болгова.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.