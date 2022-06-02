"Стаи собак и мусор": самарцы пожаловались депутату Госдумы на выселение из "элитного" колледжа

В Самаре разгорелся конфликт из-за планов по объединению Самарского энергетического колледжа и Поволжского строительно-энергетического колледжа. Возмущаться начали родители учащихся СЭК.
"СЭК - учебное заведение среднего профессионального образования повышенного типа, является базовым среди отраслевых учебных заведений Поволжского федерального округа. СЭК готовит специалистов для атомной, тепло- и электроэнергетики, добывающей отрасли", - рассказала одна из мам Анастасия Луковникова.
Недавно родителям стало известно, что после объединения с не таким элитным колледжем из здания в центре города на ул. Самарской, 205а их детей должны отселить в далекий район - на ул. Ташкентскую. Чиновники рассказали, что на Ташкентской ремонтируют большое здание, которое вместило бы ребят из двух образовательных учреждений. Но папы и мамы говорят - ездить далеко, место не нравится.
"Здесь рынок, стаи собак, вокруг - свалка. Добираться от дома в центре ужасно долго. За что мы платили годами за обучение детей - чтоб теперь их перевели в некое как будто ПТУ?" - жалуется одна из мам.
Родители прямо говорят - не хочется, чтоб их дети "мотались" из благоустроенного центра города на окраину.
В результате папы и мамы обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Встреча с ним состоялась 2 июня. На беседу с обеспокоенными самарцами парламентарий пригласил заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова и министра образования региона Виктора Акопьяна.
"Здание СЭК - старое. Оно не соответствует необходимым нормам. Даже если проводить в нем капитальный ремонт, то учащихся необходимо куда-то переводить года на два", - попытался было объяснить министр образования.
Родители на встрече продолжали возмущаться - якобы можно объединить их с учебным учреждением поближе к центру. Депутат Александр Хинштейн, впрочем, отметил, что не любые учебные учреждения можно объединить: должны быть схожий профиль и статус регионального, а не федерального учреждения.
Беседа получилась горячей. Родители считают, что кто-то просто хочет "прибрать к рукам" здание в центре города. Кроме того, они боятся, что хорошие педагоги не захотят "переезжать" вместе с детьми. Некоторые педагоги на это возразили: дети СЭК им уже как родные, так что "переезжать" будут все вместе.
Чиновники обещают, что новый кампус будет гораздо лучше, чем то здание, где дети учатся сейчас.
В окончание первой встречи все же удалось договориться: родители получат ответы на те вопросы, что присылали парламентарию, посмотрят кампус и подумают. Разобраться в ситуации и постараться найти компромисс обещал также депутат Госдумы.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.