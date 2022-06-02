"Стаи собак и мусор": самарцы пожаловались депутату Госдумы на выселение из "элитного" колледжа

В Самаре разгорелся конфликт из-за планов по объединению Самарского энергетического колледжа и Поволжского строительно-энергетического колледжа. Возмущаться начали родители учащихся СЭК.

"СЭК - учебное заведение среднего профессионального образования повышенного типа, является базовым среди отраслевых учебных заведений Поволжского федерального округа. СЭК готовит специалистов для атомной, тепло- и электроэнергетики, добывающей отрасли", - рассказала одна из мам Анастасия Луковникова.

Недавно родителям стало известно, что после объединения с не таким элитным колледжем из здания в центре города на ул. Самарской, 205а их детей должны отселить в далекий район - на ул. Ташкентскую. Чиновники рассказали, что на Ташкентской ремонтируют большое здание, которое вместило бы ребят из двух образовательных учреждений. Но папы и мамы говорят - ездить далеко, место не нравится.

"Здесь рынок, стаи собак, вокруг - свалка. Добираться от дома в центре ужасно долго. За что мы платили годами за обучение детей - чтоб теперь их перевели в некое как будто ПТУ?" - жалуется одна из мам.

Родители прямо говорят - не хочется, чтоб их дети "мотались" из благоустроенного центра города на окраину.

В результате папы и мамы обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Встреча с ним состоялась 2 июня. На беседу с обеспокоенными самарцами парламентарий пригласил заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова и министра образования региона Виктора Акопьяна.

"Здание СЭК - старое. Оно не соответствует необходимым нормам. Даже если проводить в нем капитальный ремонт, то учащихся необходимо куда-то переводить года на два", - попытался было объяснить министр образования.

Родители на встрече продолжали возмущаться - якобы можно объединить их с учебным учреждением поближе к центру. Депутат Александр Хинштейн, впрочем, отметил, что не любые учебные учреждения можно объединить: должны быть схожий профиль и статус регионального, а не федерального учреждения.

Беседа получилась горячей. Родители считают, что кто-то просто хочет "прибрать к рукам" здание в центре города. Кроме того, они боятся, что хорошие педагоги не захотят "переезжать" вместе с детьми. Некоторые педагоги на это возразили: дети СЭК им уже как родные, так что "переезжать" будут все вместе.

Чиновники обещают, что новый кампус будет гораздо лучше, чем то здание, где дети учатся сейчас.

В окончание первой встречи все же удалось договориться: родители получат ответы на те вопросы, что присылали парламентарию, посмотрят кампус и подумают. Разобраться в ситуации и постараться найти компромисс обещал также депутат Госдумы.