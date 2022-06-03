В Тольятти на ходу загорелась иномарка

В четверг, 2 июня, примерно в 19:14 напротив здания 112а на ул. Александра Матросова в Тольятти в движении загорелся автомобиль Hover. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На тушение машины были направлены семь человек и две единицы техники, они ликвидировали возгорание в 19:23.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что пострадавших нет.