В Тольятти горела автомойка на ул. Комсомольской

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В пятницу, 3 июня, примерно в 13:50, загорелась наружная отделка здания автомойки на ул. Комсомольской, 86 в Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.