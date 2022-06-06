"Волжский акцент" расскажет о фольклорной музыке Поволжья

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 1 июня команда музыкально-этнографического проекта "Культурный диалог времен. Волжский акцент" гастролирует по Поволжью. Уже состоялись концерты в Костромской и Нижегородской областях. Дальше в афише- Чувашия, Марий Эл, Татарстан, Волгоградская, Астраханская и Самарская области.