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Музыка Культура

"Волжский акцент" расскажет о фольклорной музыке Поволжья

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 июня команда музыкально-этнографического проекта "Культурный диалог времен. Волжский акцент" гастролирует по Поволжью. Уже состоялись концерты в Костромской и Нижегородской областях. Дальше в афише- Чувашия, Марий Эл, Татарстан, Волгоградская, Астраханская и Самарская области.

Финальный концерт тура состоится 8 сентября в Самарской филармонии с участием ведущего фольклориста России, президента Российского фольклорного союза Сергея Старостина (Москва) и композитора проекта Владимира Кошелева (Красноярск).

Гастроли посвящены презентации сюиты "Диалог времен" композитора Владимира Кошелева, где фольклорные темы Поволжья перекликаются с современной музыкой.

Немаловажным аспектом музыкально-этнографической экспедиции является просветительская работа. Команда проекта сотрудничает с местными музыкантами, собирает архив, проводит съемки концертов и музыкальных клипов.

6 июня проект запустил информационный лендинг, где рассказывается о музыкальных традициях поволжских регионов.

Следить за развитием проекта и путешествием команды можно в официальной официальной группе в VK.

Проект создан "При поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ".

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"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

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Молодцы!

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Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

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Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 10:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

Молодцы! Успехов коллективу!

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