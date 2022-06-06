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На страже здорового и счастливого детства: Куйбышевский НПЗ поддерживает реализацию проектов для детей

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С началом долгожданных летних каникул Куйбышевский НПЗ, входящий в структуру НК "Роснефть", подвел итоги работы, связанной с поддержкой детства. Международный день защиты детей для заводчан — не просто повод подарить праздник, а сделать так, чтобы приносить радость подрастающим самарцам каждый день.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Нефтепереработчики продолжают реализовывать в регионе социально значимые и благотворительные проекты, чтобы возможность учиться, развиваться, заниматься спортом и оздоравливаться была у каждого ребенка. Сейчас в Куйбышевском районе Самары полным ходом идет строительство семейного бассейна. Новый современный спорткомплекс жители — а это более 100 тысяч населения — здесь ждут уже больше десяти лет, и в этом году благодаря финансовой поддержке нефтепереработчиков он появится. Объект включит в себя шесть плавательных полос, в том числе оборудованных для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья, а также тренажерный и гимнастический залы.

Не обходит вниманием предприятие и развитие творчества в районе своего присутствия. Сегодня во Дворце культуры "Нефтяник", капитально отремонтированном за счет средств компании, занимаются уже около 800 детей. Это арт-пространство стало точкой притяжения для зрителей и местом для профессионального роста коллективов и студий, получающих признание на российских фестивалях и конкурсах. Однако культурная жизнь не ограничивается только территорией района — особое внимание заводчане уделяют детям с ограниченными возможностями здоровья и воспитанникам многих специализированных учреждений и интернатов Самары. Для этих ребят Куйбышевский НПЗ организует театральные представления, творческие и образовательные конкурсы, квесты, викторины и эстафеты, направленные на социализацию и адаптацию. В этом году, например, предприятие подарило детям годовые абонементы на концерты и представления Самарской государственной филармонии.

В качестве волонтеров заводчане постоянно принимают активное участие в благотворительных акциях, среди которых новогодняя "Елка желаний", "Добрые крышечки", "Весенняя неделя добра", "Праздник первого портфеля", "День дарения книг" и многие другие.

Гид потребителя

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