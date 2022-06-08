Самарские девятиклассники сдают ГИА без нарушений

Во вторник, 7 июня, министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян посетил пункт проведения экзамена в школе с. Алексеевка, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. В этот день государственную итоговую аттестацию по русскому языку в нем проходили 78 девятиклассников.

Руководитель регионального минобра приехал до начала экзамена, лично проверил, как соблюдаются санитарные требования, и побеседовал с организаторами.

"Для проведения экзаменационной кампании девятиклассников в этом году мы подготовили 202 ППЭ на базе общеобразовательных школ. Они все оснащены рециркуляторами, перед проведением экзамена в аудиториях и коридорах проводится влажная уборка, - пояснил министр Виктор Акопьян. - Большая часть экзаменов у девятиклассников уже позади. Есть и первые результаты. Хочу отметить, что о них ребята могут узнать только в школе. Я желаю всем, кому еще предстоит проходить государственную итоговую аттестацию, удачи и уверенности в своих силах".

Государственная итоговая аттестация для учеников 9 классов (ГИА-9) стартовала 19 мая. Она является обязательной процедурой для получения аттестата, подтверждающей освоение основной общеобразовательной программы. В этом году в ней участвует более 30 тыс. ребят. В целях открытости и объективности проведения ГИА-9 в Самарской области аккредитовано в качестве общественных наблюдателей 513 граждан.

На сегодняшний день все экзамены прошли в штатном режиме. Общественные наблюдатели нарушений не выявили.