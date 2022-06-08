Самарские девятиклассники сдают ГИА без нарушений

Во вторник, 7 июня, министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян посетил пункт проведения экзамена в школе с. Алексеевка, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. В этот день государственную итоговую аттестацию по русскому языку в нем проходили 78 девятиклассников.
Руководитель регионального минобра приехал до начала экзамена, лично проверил, как соблюдаются санитарные требования, и побеседовал с организаторами.
"Для проведения экзаменационной кампании девятиклассников в этом году мы подготовили 202 ППЭ на базе общеобразовательных школ. Они все оснащены рециркуляторами, перед проведением экзамена в аудиториях и коридорах проводится влажная уборка, - пояснил министр Виктор Акопьян. - Большая часть экзаменов у девятиклассников уже позади. Есть и первые результаты. Хочу отметить, что о них ребята могут узнать только в школе. Я желаю всем, кому еще предстоит проходить государственную итоговую аттестацию, удачи и уверенности в своих силах".
Государственная итоговая аттестация для учеников 9 классов (ГИА-9) стартовала 19 мая. Она является обязательной процедурой для получения аттестата, подтверждающей освоение основной общеобразовательной программы. В этом году в ней участвует более 30 тыс. ребят. В целях открытости и объективности проведения ГИА-9 в Самарской области аккредитовано в качестве общественных наблюдателей 513 граждан.
На сегодняшний день все экзамены прошли в штатном режиме. Общественные наблюдатели нарушений не выявили.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.