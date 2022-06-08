Областной клинический госпиталь для ветеранов станет центром реабилитации пострадавших в локальных конфликтах

В среду, 8 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел личный прием граждан. К главе региона обратились жители с вопросом о поддержке вновь созданной общественной организации инвалидов. Кроме того, был рассмотрен вопрос оказания специализированной реабилитационной помощи ветеранам локальных конфликтов на базе областного госпиталя ветеранов, а также в санаториях губернии.

Региональная общественная организация инвалидов "Защита прав инвалидов" была создана 1 февраля прошлого года. Состоит в ней порядка 2000 жителей региона. Руководитель организации Евгений Новиков обратился с просьбой о выделении помещений для работы организации в Самаре и Сызрани, а также рассказал о существующих проблемах в создании безбарьерной среды по ряду территорий.

В регионе созданы и работают сразу несколько общественных организаций, задача которых - защищать права людей с ограничениями по здоровью. Среди них общественная организация инвалидов-колясочников, которую возглавляет Евгений Печерских. 100 лет существует Самарская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов "ВОС", которой руководит Александр Дорофеев, который также принял участие во встрече.

"Мы в постоянном контакте и взаимодействии отрабатываем сложнейшие вопросы, в том числе по трудоустройству, спасению предприятий, на которых работает большое количество людей с инвалидностью", - отметил губернатор.

Глава региона предложил наладить взаимодействие между организациями, преследующими одну и ту же цель - защитить права людей с ограниченными возможностями здоровья.

"От такого взаимодействия эффективность вашей работы может возрасти, - обратился губернатор к Евгению Новикову. - Объединяя усилия, мы быстрее достигаем результатов. Надеюсь, взаимодействие будет налажено, и от этого будут выигрывать люди".

Глава региона поручил организовать встречу руководителя общественной организации с главами Самары и Сызрани, в ходе которой будут рассмотрены вопросы предоставления помещения для общества "Защита прав инвалидов", а также предложены программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Кроме того, губернатор напомнил о возможности взаимодействия с региональным ресурсным центром и подачи заявки на грантовую поддержку проектов.

Министру социально-демографической и семейной политики было поручено оказать некоммерческой организации содействие в процессе подготовки и подачи заявки.

Также обсудили вопросы совершенствования комфортной городской среды для людей с ограниченными возможностями и пожилых граждан. Такая работа в регионе ведется. В качестве примеров Дмитрий Азаров привел здание Шестого кассационного суда, а также нового Дворца спорта, где создана доступная среда.

"Сейчас, когда проектируем, строим здания, учитываем все требования для обеспечения людей с ограниченными возможностями по здоровью", - сказал губернатор.

Ведется большая работа и по модернизации первичного звена в рамках нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. По поручению главы государства на эти цели выделяются значительные средства, внедряется принцип "бережливой" поликлиники. Дмитрий Азаров напомнил о том, что в регионе накоплен хороший опыт участия в приемке объектов представителей общественных организаций и пригласил собравшихся к сотрудничеству.

Глава региона отметил, что региональные общественные организации - одни из самых активных в стране, и поблагодарил неравнодушных земляков за такую работу. "Большое спасибо общественным организациям за их качественные заявки, содержательные, нужные людям проекты, которые получают поддержку Президентского гранта", - сказал губернатор.

Председатель общественной организации "Комитет Чечня Самарской области" Светлана Сидоренко и председатель областной общественной организации "Долг" Татьяна Каюкова обратились с вопросом об улучшении оказания медицинской помощи и реабилитации лицам, принимавшим участие в боевых действиях. Они сообщили, что с 2001 года на базе областного клинического госпиталя для ветеранов войн был открыт первый в Российской Федерации Центр медицинской и медико-психологической реабилитации ветеранов боевых действий, участников контртеррористических операций и членов семей погибших военнослужащих.

На время пандемии эта деятельность медучреждения была приостановлена, так как в здании был расположен ковид-госпиталь. Сейчас госпиталь вновь начал работать в штатном режиме. Начальник госпиталя Александр Каширин, который также участвовал во встрече, отметил, что в планах есть расширение отделения реабилитации, открытие дополнительных коек.

Глава региона подчеркнул, что сегодня это важнейшее направление: госпиталь ветеранов, где имеются уникальные наработки оказания медицинской помощи, в том числе после перенесенных психологических травм, должен стать методическим центром медико-психологической реабилитации пострадавших в локальных конфликтах и их родственников.

"На это будем выделять дополнительные средства", - сказал губернатор, поручив министру здравоохранения региона Армену Беняну в кратчайшие сроки проработать вопрос.

Также губернатор поставил региональному минздраву задачу - разработать систему дополнительных индикаций, так называемого зеленого коридора для ряда льготных категорий при получении медицинской помощи.

"Если такая индикация будет, то она упростит работу и сотрудникам регистратуры. Это абсолютно укладывается в принцип "бережливой" поликлиники", - отметил Дмитрий Азаров.

Разговор зашел на тему сохранения памяти о героически погибших воинах-защитниках. Светлана Сидоренко предложила переиздать Книгу Памяти о погибших в военных конфликтах после 1945 года. В последний раз книга была издана в 2004 году. По поручению губернатора книга будет дополнена и переиздана. Экземпляры будут в том числе переданы в учебные заведения региона для патриотического воспитания подрастающего поколения.

Особое внимание уделили восстановлению Памятника воинам-самарцам, погибшим в локальных войнах, установленного на пересечении улиц Мичурина и Осипенко. По информации главы города, недобросовестный подрядчик должен выполнить работы в рамках договора по гарантии. В феврале губернатор поручал главе Самары Елене Лапушкиной найти возможность справиться с задачей до 9 мая. Но работы были выполнены только частично - процесс затянулся из-за судебных разбирательств с подрядчиком. Губернатор поручил мэру в течение недели представить план-график и как можно скорее провести необходимые работы.