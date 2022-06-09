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ДТП Происшествия

В ДТП с грузовиком в Сергиевском районе погиб ребенок

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ДТП с легковушкой и грузовиком в Сергиевском районе Самарской области погиб 14-летний мальчик. Также пострадали водитель легковушки и 8-летняя девочка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напомним, 9 июня, по предварительным данным, в 14:35 на 1084 км трассы М-5 24-летний водитель ВАЗ-2115 врезался в стоявший на обочине большегруз Scania.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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