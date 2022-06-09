В ДТП с грузовиком в Сергиевском районе погиб ребенок

В ДТП с легковушкой и грузовиком в Сергиевском районе Самарской области погиб 14-летний мальчик. Также пострадали водитель легковушки и 8-летняя девочка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Напомним, 9 июня, по предварительным данным, в 14:35 на 1084 км трассы М-5 24-летний водитель ВАЗ-2115 врезался в стоявший на обочине большегруз Scania.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...