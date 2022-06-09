В ДТП с грузовиком в Сергиевском районе погиб ребенок

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В ДТП с легковушкой и грузовиком в Сергиевском районе Самарской области погиб 14-летний мальчик. Также пострадали водитель легковушки и 8-летняя девочка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Фото: ГУ МВД по Самарской области