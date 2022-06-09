Деятелям культуры вручили губернские премии

В четверг, 9 июня, в Самарской области актерам, музыкантам, писателям, педагогам музыкальных и художественных школ вручили губернские премии в области культуры и искусств за 2021 год. Лауреатами стали 20 человек.

У творческих людей особая миссия - сохранять и приумножать историческое и культурное наследие, передавать эти знания и ценности подрастающему поколению. В свою очередь, государство уделяет развитию культуры и искусств особое внимание. Уже не первый год реализуется нацпроект "Культура", а лучшие практики, представленные на рабочей группе Госсовета по направлению "Культура", которую возглавляет губернатор Дмитрий Азаров, тиражируются по всей стране.

По мнению лауреата губернской премии, ведущего педагога Детской центральной музыкальной школы Самары Елены Панкратовой, появление профильного нацпроекта и комиссии Госсовета - важные шаги для творческого сообщества.

"Успешно продвигающийся нацпроект "Культура" позволяет очень многим учебным заведениям осознать свою значимость, укрепить материально-техническую базу. И главное - мы более весело и творчески можем смотреть в будущее, реализовывать замыслы, проекты и обучать нашу талантливую молодежь", - отметила педагог.

Елена Панкратова отдала музыкальной школе почти полвека, воспитала немало лауреатов международных, всероссийских и региональных конкурсов. Она уверена, что оценка на губернском уровне - это праздник для всех, кто посвятил свою жизнь культуре: "Приятно, когда признается твой труд. И ты понимаешь значимость того дела, которому прослужил всю свою жизнь".

Губернские премии присуждаются ежегодно по итогам конкурсного отбора. Актер драмтеатра Виктор Мирный в 2021-м был отмечен за роль Андрэ в спектакле "Папа". Говорит, что премия мотивирует и "греет духовно".

"Не скрою, приятно. Есть признание властей, это дорого. Есть признание зрителей, это тоже дорого. Но дороже всего признание коллег. Когда они не просто поздравляют с премьерой, а говорят: "Спасибо за спектакль!" Все три момента приятны", - добавил он.

Более сорока лет отдала изобразительному творчеству руководитель тольяттинской студии "Радуга" Людмила Косточка. Она автор многих просветительских проектов, в том числе международных.

"Все эти годы я пытаюсь воспитать у детей любовь к Родине, к своему краю, к своей Самарской области, - говорит лауреат. - Пытаюсь научить их остановиться и в простых вещах - в розовом утре, дождике, в крышах домов - найти красивое. И так хорошо на душе, когда дети тебя чувствуют и учатся видеть этот мир творчески. Спасибо тем, кто увидел в моей работе зернышко нужности в этом мире".

За постановку спектакля "Полет над гнездом кукушки" по одноименному роману К.Кизи губернская премия посмертно была присуждена художественному руководителю Самарского драматического театра Валерию Гришко. Диплом и знак лауреата будут переданы семье актера и режиссера.

"Для театра это страшная потеря: мы остались без отца в буквальном смысле этого слова, - получая награду, сказала и.о. директора театра Татьяна Коньшина. - Валерий Викторович был замечательным режиссером и очень хорошим человеком. Надеюсь, что в памяти всех он останется на долгие годы. Мы будем помнить, чтить и с честью нести его имя и имя нашего театра".