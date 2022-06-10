Продавец, вожатый, повар фастфуда: кем могут подработать летом самарские студенты

Если в планах на летние каникулы значится не только отдых, но и подработка, студентам подойдут вакансии, рассчитанные на кандидатов без опыта и специальных навыков. Спрос на такие позиции вырос в Самаре в полтора раза.

В Авито Работе на основе данных платформы рассказали о различных возможностях для молодёжной подработки.

Какие варианты подходят для студенческой подработки

Быстрое трудоустройство, частые выплаты вознаграждения, наличие свободного времени — такие приоритеты выделяют молодые люди при поиске подработки. Освоить нужные навыки за несколько часов, чтобы сразу начать зарабатывать, позволяют вакансии для соискателей без опыта и образования.

По сравнению с прошлым годом интерес к таким предложениям в Самаре вырос на 53%. На этих должностях нередко предлагают еженедельные выплаты или расчёты после каждой смены, так что бюджет пополнится довольно быстро. А найти время для встреч с друзьями можно, если выбрать работу со сменным или свободным графиком, с неполным днём или на удалёнке.

"Среди сотен тысяч вакансий, размещённых на платформе Авито, студентам чаще всего предлагают подработку в продажах, общепите, индустрии гостеприимства, в сфере работы с детьми. Помимо поиска вакансий на специализированных job-площадках, можно обратиться в службу занятости или напрямую в интересующую компанию, поспрашивать знакомых и друзей. Многие молодые люди задаются вопросом, что же им писать в резюме? Но даже не имея трудового стажа, всегда есть что рассказать о себе: об учебных достижениях, стажировках, волонтёрстве, о сильных сторонах, которые пригодятся на рабочем месте", — говорит управляющий директор платформы Авито Работа Артём Кумпель.

Какие работники без опыта востребованы в Самаре

В число востребованного персонала, кому не требуется специальный опыт, входят продавцы-консультанты, курьеры, комплектовщики, кассиры. При этом самую большую долю — 10% от числа всех вакансий для начинающих специалистов — занимают продавцы-консультанты. Нередко им предлагают неполный рабочий день или сокращённую неделю. Поэтому можно не беспокоиться о том, что летом не удастся отдохнуть.

А если втянуться в процесс, то с началом учебного года можно продолжить подрабатывать. Для новичков в продажах организуют стажировку и назначают наставника. За месяц при условии обычной загрузки можно заработать от 25 000 рублей.

Вторые по востребованности среди работодателей — курьеры. В них нуждаются службы доставки, торговые сети, предприятия общепита, интернет-магазины, салоны связи и т. д. Одно из преимуществ вакансии — возможность договориться о гибком графике от четырёх часов в день. Кроме того, можно выбрать удобный для работы район, вид заказов (в частности, отказаться от доставки готовой еды) и ежедневные или еженедельные выплаты.

Работодатели помогают оформить медкнижку, страхуют от несчастных случаев и предоставляют бесплатные обеды. Зарплата курьера за смену от 4 до 12 часов составит от 500 до 3000 рублей.

Какие вакансии популярны среди самарских студентов

По сравнению с прошлым годом соискатели без опыта стали в 4-4,5 раза чаще интересоваться вакансиями комплектовщиков и поваров, в 2,5 раза чаще — вакансиями операторов call-центров. На этих позициях также можно быстро освоить необходимые навыки, подобрать удобный график и варианты с частыми выплатами. Так, повар-пиццамейкер сможет выходить только в утренние или вечерние смены.

Повар-кассир в сети быстрого питания сможет работать поближе к дому. Оплачиваемое обучение для начинающих сотрудников общепита проводится прямо на месте. А их труд в среднем оценивают в 1300 рублей за смену.

Ещё одна популярная среди молодёжи вакансия оператора контактного центра даёт возможность работать удалённо. Правда, для этого придётся обустроить тихий уголок со стабильным интернетом, что не всегда получается в общежитии. И если условия не подходят, то есть много предложений, предусматривающих работу в офисе, в том числе с неполным днём. Работодатели также оплачивают вводное обучение, на которое уходит до двух дней, организуют наставническую поддержку и различные бонусные программы.

Какие ещё есть возможности подработки

Летнюю подработку студенты могут подыскать с учётом своих увлечений или по профилю обучения. Например, будущего педагога возьмут вожатым городского лагеря для школьников, помощником воспитателя в детский сад или аниматором развлекательной зоны на летней террасе одного из самарских ресторанов.

Молодые люди, знакомые со звуковым пультом и специальным ПО, могут претендовать на место звукорежиссёра для проведения мероприятий с ведущим и музыкальной группой. А навыки продвижения в соцсетях и умение монтировать видеоролики позволят стать SMM-менеджером театра.

Поклонников спорта и активного образа жизни приглашают на вакансии тренера лазертага в центре активного отдыха, администратора верёвочного парка для детей или инструктора балансборда — тренажёра по балансированию. На должности менеджера по работе с клиентами в компании, предоставляющей услуги связи, можно прокачать навыки ведения переговоров.

Поднатореть в кулинарном искусстве поможет вакансия помощника кондитера, а воплотить творческие идеи — подработка художником по росписи кроссовок. Любителей животных ждут на работу в приюте для кошек, в конном клубе по прокату пони, в центре по содержанию беспризорных собак.