Стала известна программа фестиваля "САМ.ФЕСТ" на 12 июня

В воскресенье, 12 июня, в День России, на стадионе "Солидарность Самара Арена" продолжится масштабный фестиваль "САМ.ФЕСТ".

Программа стартует с 13:00. В рамках музыкального проекта на сцену стадиона "Солидарность Самара Арена" выйдут победители всероссийского творческого конкурса, а также хедлайнеры Вячеслав Бутусов, Олег Митяев, ARTEMIEV, VLNY. Ведущие фестиваля: Тутта Ларсен и Евгений Казаченко.

Программа дня:

13:00 — Начало программы фестиваля

13:20 — VLNY

14:15 — Advinke

14:50 — Балакирь

15:30 — ARTEMIEV

16:25 — Инкогнито

17:00 — Gulnara

17:35 — Яна Антропова

18:15 — Олег Митяев

20:15 — Вячеслав Бутусов

22:00 — Праздничный фейерверк

В дни проведения фестиваля на территории "САМ.ФЕСТа" работают детские спортивные площадки, фудкорт, ярмарочные и развлекательные зоны. Добраться на стадион можно на общественном транспорте, работа которого в эти дни усилена, а также на специальных шаттлах с бесплатным проездом. С графиком и маршрутом движения можно ознакомиться по ссылке.

Завершением фестивального дня 12 июня на стадионе "Солидарность Самара Арена" станет праздничный фейерверк в честь Дня России в 22:00.

Напомним, с 17 января 2020 года в рамках "САМ.ФЕСТ" проходил масштабный конкурс для авторов и исполнителей собственных песен. За это время организаторы получили более 700 заявок от музыкантов различных жанров и направлений. Главным условием отбора было лишь одно правило: композиция должна быть написана самим исполнителем или участниками его музыкальной группы.

12 июня, в финальный фестивальный день, со сцены "САМ.ФЕСТа" будет объявлено имя главного победителя конкурса, который получит возможность записать и выпустить свой мини-альбом (EP) под кураторством лидеров музыкальной индустрии.

"САМ.ФЕСТ" реализуется с использованием гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив и проходит при поддержке Правительства Самарской области. Организатором мероприятия выступает одно из крупнейших концертных агентств в России — компания NCA, за плечами у которой масштабные проекты в Петербурге, Москве, Самаре, Казани, Кемерово, Хабаровске, Владивостоке и других городах России. Именно компания NCA в течение многих лет проводила легендарный фестиваль "Рок над Волгой", ставший визитной карточкой региона.

Вход на фестиваль для всех зрителей бесплатный. Желающим необходимо зарегистрироваться на сайте samfest.ru и получить бесплатный билет в ту зону, из которой им будет комфортно наслаждаться музыкальным праздником.