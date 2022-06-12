Стала известна программа фестиваля "САМ.ФЕСТ" на 12 июня

В воскресенье, 12 июня, в День России, на стадионе "Солидарность Самара Арена" продолжится масштабный фестиваль "САМ.ФЕСТ".
Программа стартует с 13:00. В рамках музыкального проекта на сцену стадиона "Солидарность Самара Арена" выйдут победители всероссийского творческого конкурса, а также хедлайнеры Вячеслав Бутусов, Олег Митяев, ARTEMIEV, VLNY. Ведущие фестиваля: Тутта Ларсен и Евгений Казаченко.
Программа дня:
13:00 — Начало программы фестиваля
13:20 — VLNY
14:15 — Advinke
14:50 — Балакирь
15:30 — ARTEMIEV
16:25 — Инкогнито
17:00 — Gulnara
17:35 — Яна Антропова
18:15 — Олег Митяев
20:15 — Вячеслав Бутусов
22:00 — Праздничный фейерверк
В дни проведения фестиваля на территории "САМ.ФЕСТа" работают детские спортивные площадки, фудкорт, ярмарочные и развлекательные зоны. Добраться на стадион можно на общественном транспорте, работа которого в эти дни усилена, а также на специальных шаттлах с бесплатным проездом. С графиком и маршрутом движения можно ознакомиться по ссылке.
Завершением фестивального дня 12 июня на стадионе "Солидарность Самара Арена" станет праздничный фейерверк в честь Дня России в 22:00.
Напомним, с 17 января 2020 года в рамках "САМ.ФЕСТ" проходил масштабный конкурс для авторов и исполнителей собственных песен. За это время организаторы получили более 700 заявок от музыкантов различных жанров и направлений. Главным условием отбора было лишь одно правило: композиция должна быть написана самим исполнителем или участниками его музыкальной группы.
12 июня, в финальный фестивальный день, со сцены "САМ.ФЕСТа" будет объявлено имя главного победителя конкурса, который получит возможность записать и выпустить свой мини-альбом (EP) под кураторством лидеров музыкальной индустрии.
"САМ.ФЕСТ" реализуется с использованием гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив и проходит при поддержке Правительства Самарской области. Организатором мероприятия выступает одно из крупнейших концертных агентств в России — компания NCA, за плечами у которой масштабные проекты в Петербурге, Москве, Самаре, Казани, Кемерово, Хабаровске, Владивостоке и других городах России. Именно компания NCA в течение многих лет проводила легендарный фестиваль "Рок над Волгой", ставший визитной карточкой региона.
Вход на фестиваль для всех зрителей бесплатный. Желающим необходимо зарегистрироваться на сайте samfest.ru и получить бесплатный билет в ту зону, из которой им будет комфортно наслаждаться музыкальным праздником.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!