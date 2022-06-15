МегаФон и "Россети Ленэнерго" протестируют технологии интернета вещей в электроэнергетике

МегаФон будет сотрудничать с ПАО "Россети Ленэнерго" в области инновационных проектов. Соглашение о сотрудничестве подписано сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.
Компании договорились обмениваться опытом, определять потенциальные направления для внедрения инновационных продуктов в области электроэнергетики, а также тестировать цифровые решения в рамках пилотных проектов.
"С Ленэнерго нас связывает давнее сотрудничество в области услуг мобильной и фиксированной связи. Мы видим, что партнеры активно внедряют цифровые решения в свои процессы, и готовы предложить актуальные продукты, направленные на качественные коммуникации с клиентами, защиту от киберугроз и решение других задач. Сервисы МегаФона созданы на базе российского ПО и сертифицированы по самым высоким стандартам, что гарантирует качественную работу даже в меняющихся условиях", — отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.
"Применение современных информационных технологий в энергетическом комплексе — важнейшее направление для дальнейшего развития отрасли. Мы строим высокоавтоматизированные объекты, создаем интеллектуальные сети, все большее значение приобретает укрепление информационной безопасности. Активное сотрудничество со столь крупными провайдерами IT-услуг и сервисов, как МегаФон, — значимый фактор в эффективности разработки и внедрения новых продуктов и технологий в электросетевой комплекс предприятия", — отметил генеральный директор ПАО "Россети Ленэнерго" Игорь Кузьмин.
МегаФон готов предоставить партнерам цифровые решения для эффективного взаимодействия с клиентами. Например, сервис "Интеллектуальная обработка вызовов", позволяющий автоматизировать работу контактного центра, настроить информирование клиентов и освободить сотрудников от части рутинных задач, решение МегаФон Таргет, при помощи которого легко настроить информирование клиентов по смс. Для удобства регистрации и входа на сайты сетевых компаний МегаФон готов внедрить решение Мобильный ID, которое обеспечивает простую идентификацию по номеру телефона без запоминания логинов и паролей.
Решения на базе технологии интернета вещей помогут компаниям бороться с несанкционированным потреблением электроэнергии — аналитика на основе датчиков IoT оперативно даст сигнал об аномальных показаниях с приборов учета. Стороны ведут переговоры о возможности проведения пилотных проектов, чтобы протестировать эффективность технологии в сфере электроэнергетики.
Среди актуальных продуктов МегаФона также более десяти решений в области кибербезопасности для защиты баз данных и собственной инфраструктуры компаний. Самые популярные на сегодня — защита от DDoS-атак, которая в автоматическом режиме отслеживает входящий трафик и очищает его при обнаружении угроз, и WAF (Web Application Firewall), обеспечивающий непрерывную защиту веб-приложений и данных пользователей.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
We can recommend luxury homes for you
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт