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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МегаФон и "Россети Ленэнерго" протестируют технологии интернета вещей в электроэнергетике

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон будет сотрудничать с ПАО "Россети Ленэнерго" в области инновационных проектов. Соглашение о сотрудничестве подписано сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Компании договорились обмениваться опытом, определять потенциальные направления для внедрения инновационных продуктов в области электроэнергетики, а также тестировать цифровые решения в рамках пилотных проектов.

"С Ленэнерго нас связывает давнее сотрудничество в области услуг мобильной и фиксированной связи. Мы видим, что партнеры активно внедряют цифровые решения в свои процессы, и готовы предложить актуальные продукты, направленные на качественные коммуникации с клиентами, защиту от киберугроз и решение других задач. Сервисы МегаФона созданы на базе российского ПО и сертифицированы по самым высоким стандартам, что гарантирует качественную работу даже в меняющихся условиях", — отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

"Применение современных информационных технологий в энергетическом комплексе — важнейшее направление для дальнейшего развития отрасли. Мы строим высокоавтоматизированные объекты, создаем интеллектуальные сети, все большее значение приобретает укрепление информационной безопасности. Активное сотрудничество со столь крупными провайдерами IT-услуг и сервисов, как МегаФон, — значимый фактор в эффективности разработки и внедрения новых продуктов и технологий в электросетевой комплекс предприятия", — отметил генеральный директор ПАО "Россети Ленэнерго" Игорь Кузьмин.

МегаФон готов предоставить партнерам цифровые решения для эффективного взаимодействия с клиентами. Например, сервис "Интеллектуальная обработка вызовов", позволяющий автоматизировать работу контактного центра, настроить информирование клиентов и освободить сотрудников от части рутинных задач, решение МегаФон Таргет, при помощи которого легко настроить информирование клиентов по смс. Для удобства регистрации и входа на сайты сетевых компаний МегаФон готов внедрить решение Мобильный ID, которое обеспечивает простую идентификацию по номеру телефона без запоминания логинов и паролей.

Решения на базе технологии интернета вещей помогут компаниям бороться с несанкционированным потреблением электроэнергии — аналитика на основе датчиков IoT оперативно даст сигнал об аномальных показаниях с приборов учета. Стороны ведут переговоры о возможности проведения пилотных проектов, чтобы протестировать эффективность технологии в сфере электроэнергетики.

Среди актуальных продуктов МегаФона также более десяти решений в области кибербезопасности для защиты баз данных и собственной инфраструктуры компаний. Самые популярные на сегодня — защита от DDoS-атак, которая в автоматическом режиме отслеживает входящий трафик и очищает его при обнаружении угроз, и WAF (Web Application Firewall), обеспечивающий непрерывную защиту веб-приложений и данных пользователей.

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